足總逐點回應審計報告　貝鈞奇為低出席率解畫：委員只屬義務性質

審計署今日（29日）公布《審計署署長第七十四號報告書》，在《通過藝術及體育發展基金（體育部分）為體育發展提供資助的管理》中，建議香港足球總會在多方面作出改善。足總今日晚上就報告發出新聞稿，而主席貝鈞奇在受訪時也逐點回應。

審計署報告指出足總在管治、人力資源管理、入場人數與收入，以及表現衡量方面，出現多項漏洞。當局發現部分足總委員的會議出席率低於50%，有董事局成員甚至有4年的出席率為0%，形容委員缺席各會議的情況有欠理想。

足總主席貝鈞奇接受訪問時回應審計署報告，承諾足總未來會加緊改善現有不足。（資料圖片）

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委員屬義務性質 或尋求秘書處協助

足總主席貝鈞奇接受查詢時就此點回應，指出大部份董事或委員只屬義務性質，或因各有公務在身而缺席會議。他強調希望成員在今次報告公開後，明白自己若出任足總董事或委員，就應負起有關責任，「未來會多鼓勵他們出席，也會增加彼此溝通，必要時將要求秘書處協助，提醒有關人士出席會議。」

韋特在2018年9月上任港足主帥，原定簽約至2020件年3月31日，惟最終上任僅3個月就離職，其招聘程序被揭出現問題。（資料圖片）

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足總不追究違反程序人士

另外，足總也被揭於2018年招聘前港足主帥加利韋特（Gary White）期間，涉嫌違反程序，時任行政總裁薛基輔亦未有完全申報兩人關係。

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貝鈞奇認為，足總現有招聘制度「冇問題」，但承認有人「在執行上出現差錯」。他又重提當年董事會曾就事件作詳細研究及討論，最終仍決定聘請韋特，「當時只得梁芷珊投反對票，在小數服從多數下通過。而很多教練也有名氣，認識他們並不出奇，所以我們決定不會追究相關人士。」

由於韋特（左）及薛基輔（右）都已離任，足總表示不會就事件追究兩人。（資料圖片）

贈券數目合乎規定 足總望改善員工歸屬感

至於談及近年足總職員流失率高等問題，貝鈞奇稱會從工作環境入手，希望改善新入職人士的前途及發展機會，增加歸屬感。

而對於派發贈票被指成效不高，且持贈票入場的觀眾比例有上升趨勢，足總指一直遵從明守康文署規定，發出之贈券數目不超出球場總容量的5%。

足總又謂會方需同時需顧及球場大小、贊助商及市場推廣需要等不同因素，而本地賽事之贈劵大部份由賽事主隊（即球會）主導作分發安排，而國際賽的贈券安排亦需獲得董事會或賽會等不同持份者的同意。

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雖然足總仍有多方面需要改善，但貝鈞奇有信心政府會延續對會方的資助。（資料圖片／袁志浩攝）

足總：積極跟進 貝鈞奇有信心政府續批資助

足總晚上發表新聞稿，指會方已獲知審計署建議，表示會積極跟進有關意見，以更好地制定足球未來發展的方向和措施，並提升足總管治水平。

貝鈞奇也表示足總會精益求精，「有則改善，無則加冕。」；他相信政府會視乎足總改善進度，在衡量「誠意」後決定是否延續資助。他讚揚政府近年大力支持體育發展，仍有信心相關撥款會獲通過。

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