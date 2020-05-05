【英超】NFL宣布取消2020年海外賽　英媒爆熱刺捐失400萬英鎊

熱刺新球場本身設有切換球場的功能，可以自由變換球場做美式足球場，去年就曾於NFL海外賽使用過。 本來今年熱刺球場會繼續舉行NFL海外賽，但受新冠肺炎影響，NFL宣布今年不辦海外賽，使得熱刺面臨400萬英超的損失。

新冠肺炎年初於中國武漢爆發，及後蔓延全球，雖然近期多國開始出現復賽的跡象，但仍不敢掉以輕心，NFL本身定於9月開始新球季，但現時仍未知能否順利開賽。由於國際疫情未有太大改善，NFL於美國時間周一（5月4日）宣布，2020年賽季就算可以順利開始，亦不會如去年般舉行海外賽。

熱刺球場價值連城，而且科技先進。（Getty Images）

NFL自2007年已開始於英國首都倫敦舉行海外賽，今次停賽為13年來首次，但現時疫情未受控，為公眾安全著想，停辦今年海外賽無可厚非。

今年海外賽本來會於倫敦舉行4場比賽，熱刺球場將會舉行其中兩場賽事，但因為比賽取消，據了解將會損失近400萬英鎊的收益。

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NFL今年停辦海外賽，使熱刺失去百萬英鎊收入。（Getty Images）

熱刺與NFL的合約為期10年，故熱刺興建新球場時，特意設計球場可切換在足球場及美式足球場，足球場在需要換成美式足球場時分3段收起。這個擁有極先進科技的球場，2016年於舊球場白鹿徑原址興建，花了10億英鎊。

2分鐘內睇熱刺「換球場」：

熱刺受新冠肺炎影響，本身申請政府津貼，但最後眾怒難犯撤回申請。（Getty Images）

熱刺緊縮經濟政策 來季或無資金擴軍

英超受新冠肺炎的影響，自三月停賽至今，不少球會都大受影響，部分球會需要用政府津貼幫忙支付員工薪金，熱刺本來亦是其中一分子，但因為球迷反對，眾怒難犯之下撤回申請，高層減薪保普通員工的「飯碗」。

英國傳媒近期爆科，熱刺主席利維已向領隊摩連奴表示今季後的轉會窗，不會有任何轉會資金，摩帥將要尋找自由身、借用球員或交換球員等手段增兵。

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