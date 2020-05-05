【新冠肺炎】德球會復操再添10人確診　英超中立場難減球迷聚集

歐洲各大聯賽經過一個多月的停擺後，隨各地的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情漸見緩和，復賽及復操的消息不斷。 多次透露有意5月恢復賽季的德國聯賽，繼早前3名科隆球員染疫後，德國足球聯賽（DFL）宣布德乙再有10人被驗出呈陽性反應。 另一方面，近日為復賽討論得如火如荼的英超，根據英國傳媒消息指，各支球隊對復賽及中立場方案有隱憂。

管理德甲及德乙的德國足球聯賽，曾多次揚言希望賽季在5月內重開，一切尚待德國政府的決定，而總理默克爾公布將在周三（6日）決定球季的命運。

德國部份球隊早在4月已恢復操練，賽會亦加強對各支球隊的抽驗。德甲的科隆在上周公布，隊中發現3宗新冠肺炎確診個案；根據賽會的守則，染疫3人隨即接受14日的隔離。

為了復賽，DFL在上周起為轄下36支球隊中的1724人進行病毒測試，當中10人樣本結果呈陽性反應，未知會否再度影響他們的復賽安排，而賽會將於本周繼續第二輪的測試，以確保職球員們的健康。

中立場重啟賽季遇阻滯 6護級隊齊反對 力爭最有利方案

20球會意願未改 爭取6.12復賽 擬中立場閉門踢畢球季

中立場的作賽方案原意為減少當地的主隊球迷聚集，但根據英國《每日電訊報》報道，不少英超賽會的執委成員仍然有所保留，更斷言球迷在街上聚集是無可避免，「相信大部份球迷組織會遵守有關條例，但難保有其他害群之馬，並不能否定這個可能性。當利物浦篤定捧走聯賽錦標，或是阿士東維拉成功護級，相信必定有球迷在晏菲路或維拉公園外聚集。」

該名成員表示各球會的球迷來自不同地方，難保他們長途拔涉前往球賽上演的中立場，並質疑這個方案的成效。

德國聯賽再添確診數字，為其他聯賽響起警號，當中包括英超，不少球隊已重開訓練基地，開放球員單獨訓練。據《BBC》了解，各支球隊的軍醫對復賽計劃有隱憂，並促請英超賽會訂立最佳的守則，以保障所有的職球員。