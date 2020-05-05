【英超】英媒透露賽會研究新直播平台　YouTube或有免費直播

英超賽會在近日努力籌備，希望在6月重開賽季，以閉門形式完成餘下的92場賽事。為了讓一眾球迷安在家中觀賞球賽，根據英國《太陽報》報道，賽會正研究在YouTube免費直播部份場次。

英超球季在3月中停擺至今，餘下92場賽事未完成。英超賽會及英國政府均希望在6月以閉門形式恢復賽季，並配合歐洲足協的時間表，在7月底前結束球季。在少於兩個月內完成賽季，各支球隊大概在3至4日便踢一場賽事，在賽程的編排將會非常頻密。

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英超餘下的92場賽事將以閉門形式進行。（資料圖片／Getty Images）

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在閉門作賽下，電視直播成為球迷欣賞球賽的唯一渠道，不論球迷或球隊高層亦希望愛隊的賽事有直播。根據英國《太陽報》報道，大部份直播仍會由《天空體育》及《BT Sport》轉播，英超賽會亦有意研究在不同平台直播，當中包括Amazon及YouTube的網上平台，而部份選擇在YouTube直播的賽事，更可能是免費直播，但大有可能僅在英國國內才可享受這福利。

一旦YouTube免費直播英超成事，將會約7年後的首次，對上一次是《天空體育》及《BT Sport》在2013/14賽季的揭幕戰，分別免費播曼聯及阿仙奴的賽事。

《太陽報》透露英超或在YouTube免費部份賽事。（資料圖片／Getty Images）

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