【意甲】戴巴拿力抗新冠肺炎46日後痊癒　拖連奴驗出球員確診

由3月21日宣布確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的祖雲達斯球星保羅戴巴拿，過去多次接受病毒檢測皆為陽性。祖雲達斯在意大利時間周三（6日）公布，戴巴拿的病毒測試呈陰性，終於擊退病魔。

效力祖雲達斯的阿根廷中場戴巴拿（Paulo Dybala），繼隊友魯加尼及馬度迪後，第3名染疫的祖雲達斯球員，兩名隊友早在4月中已經康復，外媒指戴巴拿早前多次的病毒測試中，在體內仍驗出有新冠病毒。

與病毒對抗46日後，祖雲達斯透過官方網站宣布好消息，戴巴拿經過複檢後，病毒測試終於呈陰性反應，該名隊中的「10號仔」將在家中繼續休養，及後才歸隊恢復操練。

保羅戴巴拿染新冠肺炎個多月 最新病毒測試仍呈陽性

祖雲達斯公布戴巴拿的康復消息後，該名阿根廷中場亦在個人Twitter感激外界一直對他的關注。戴巴拿在早前的Instagram直播中，透露自己急不及待歸隊，並披甲落場貢獻球隊，「我從沒有想過原來自己是如此掛念足球，我很想盡快返回球隊，與隊友們見面及操練，亦希望再度在場上為球隊取得入球。不過，我的首要工作是保持輕鬆心境，不能操之過急並盡快養好身體，才可以在恢復賽季時再度上陣。」

另外，意甲球隊拖連奴在首輪病毒測試後，再驗出有球員呈陽性反應，該名球員沒有病徵，在確診後隨即接受隔離，而球會為保障染病球員的私隱而未有公開名字。

意大利政府在周一（4日）放寬禁令，職業球隊亦可逐步恢復訓練。雖然各種跡象顯示意甲有望復賽，但意大利的體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）卻大吹冷風，稱意甲復賽的可能性愈來愈渺茫，未知再有球員確診會否進一步影響意甲的復賽安排。