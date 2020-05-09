向柏榮拳館重開　曾心灰想停業　學生戴口罩打拳：好過冇得打

昨日（3月8日），因為新冠肺炎疫情而暫時關閉的健身中心、拳館等，終於解禁重開。 前世界業餘泰拳冠軍向柏榮開設的「榮拳館」，亦趕在5月9日開業16周年前再度營業，一切重新出發。 攝影：張浩維

與許多重新啟業的拳館一樣，向師傅的拳館重開同時，衛生準則比政府要求更嚴格，進入拳館者要量體溫、員工密集消毒所有器材及地板、更衣室的淋浴間「封一間、開一間」，過往課堂常有的對打訓練取消，學員之間基本上沒有任何緊密接觸。

榮拳館重開首日的衛生情況：

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更嚴格的是，學員上課期間必需戴口罩，向柏榮坦言並非全部學生都可以接受，但為了保障所有人，包括學員、教練和家人的安全，亦堅持做法：「我修改了教學內容，增加負重訓練和肌肉訓練，減少換氣次數，令大家戴口罩做運動時沒那麼辛苦」。

學員：戴口罩好過冇得打

「餓拳」已久的學員相當配合，拳齡達15年的Ian說：「戴住口罩比較辛苦，呼吸不暢順，但好過冇得打，我最喜歡對打練習，但也因衛生問題取消了。」他坦言回來上課前不擔心衛生，認為拳館衛生措施做得很好。女將Kaman則說，戴口罩打拳十分焗促，「就像連續一小時追巴士，熱身時一直在找辦法呼吸，感覺不太好，但為了衛生也沒辦法」。

拳齡15年的Ian認為戴口罩雖難呼吸，但「好過冇得打」。（張浩維攝）

女將Kaman希望適應戴口罩後，回復每次操練兩小時的練習量。（張浩維攝）

拳館開業16周年前夕 一切推倒重來

今日（9日）正是榮拳館開張16周年，向柏榮坦言重開前一晚興奮得不能入睡，「有新開張的感覺，不知道學生會不會來、也要適應新的教學方法」，事實上，長休41日後再開館，正是將一切推倒重來：「有些租金仍拖着，數以百萬計，即使有學生、有些生意，只是交回之前的租金，還未賺到下個月的租金……」

41日的「禁開令」期間，向柏榮曾經灰心，「我要為子女交學費、要交拳館租金、要供樓，曾經每天都收到業主電話要求交租，說『兩蚊都畀我啦』！」最無助之際，更驚覺自己「幾好打都冇用」，「覺得自己好無能，原來我只得一種技能，有事發生的時候，根本沒人能幫我」，他坦言，本來打算若疫情持續就不做了，「現在很慶幸16周年之際我仍在經營拳館！之前很無助，現在至少一切可以掌握在自己手中，可以推出優惠、叫學生來上課」。

向柏榮坦言，休館期間發現自己「幾好打都冇用」，一度灰心。（葉詩敏攝）

拳館重開首日，榮拳館3間分館中最大型的灣仔分館，全日多節課堂共有62名學生上課，比疫情之前少一半有多，向柏榮認為除非有一天病毒完全消失，所有人都無需擔心再受感染，否則難以回復疫情前的光景，「疫情令人們的想法都改變了，一切生意、營運要由頭做過，所有教學方式、收費由頭來過，就像初開拳館之時，由頭計劃」。

拳館雖得以重開，但向柏榮認為要回復疫情前的光景，必需將舊有經營觀念推倒重來、重新出發。（張浩維）

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