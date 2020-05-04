【英超】中立場重啟賽季遇阻滯　6護級隊齊反對　力爭最有利方案

英超賽會在上周五（1日）完成會議後，全數英超球隊表明願意完成球季，而英國傳媒引述消息指，賽會有意在至少10個球場作為中立場進行餘下賽事。 不過，不少陷護級危機的球隊對中立場的建議有保留，因為他們認為在中立場舉行賽事有違賽季的公正性。

在3月中停賽的英超，在近日積極籌備復賽事宜，力爭在6月中順利恢復賽季。英超賽會在上周五召開會議，其中一個提議是在中立場閉門作賽，確保在安全及公平地完成餘下的92場聯賽。基於公平原則，主場被選中不等於有主場之利，因為賽程會安排各隊不在自己主場出戰，對賽必須在雙方的中立場進行。

阿仙奴撐復賽 利物浦三緘其口 半數球隊反對中立場作賽

英超賽會在上周五會議後，建議餘下賽事在中立場作賽。（資料圖片／Getty Images）

歐洲主要聯賽復賽消息：

+ 8 + 7 + 6

不過中立場的建議引起不少爭議，尤其是6支不足30分的下游球隊。英國《每日郵報》指需要14支球隊同意方案，英超重開計劃才可通過，現時13票支持、1票未決定及6票反對，據悉6票全數來自受降班威脅的6支球隊，希望逼使英超賽會今季取消降班。

這6支下游球隊的考慮是，若果以閉門形式進行賽事，主場門票零收入外，一旦連英超席位不保，將對球隊的財政是雙重打擊。

護級6支球隊據報悉數反對中立場的作賽方案。（資料圖片／Getty Images）

英超下游護級形勢：

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暫時以29分列15位的白禮頓，行政總裁Paul Barber指中立場方案不公平，「我們絕對理解為何閉門作賽，相信這是大部分球隊的共識。在聯賽的最後階段，每一分也可扭轉護級形勢，所以我認為在中立場出戰這個方案，或多或少影響賽季的公正性。在主場出戰，在球迷的吶喊助威下，理應有更大的優勢，但如今先在沒有球迷的球場作賽，若果有些球隊完成更多主場賽事，在這情況下或取得好處。」

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