【英超】慶祝入球放飛劍換波衫擬全部被禁　新衛生守則復賽勢失色

英超積極研究於6月恢復球季，賽會考慮在中立場以閉門形式完成餘下球季。國際足協高層早前曾經提出禁止球員在場上吐口水，英國傳媒指英超賽會有意跟隨這規例，減低球員們在賽事當中互相傳染的可能性。

球員們在比賽途中「放飛劍」，對一眾球迷而言並不陌生。不過，近期在全球肆虐的新冠肺炎，正正以飛沬傳播，球員若在復賽後繼續吐口水的話，既增加傳播風險亦十分不衛生。

有見及此，國際足協衛生委員會主席Michel D'Hooghe早前提議，禁止球員在場上吐口水，並以黃牌警告犯規球員。

專家指球員吐口水是最高危的傳播行為。（Getty Images）

若果英超執行新例，球員將不能在場上吐痰吐水：

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英超目標在6月恢復賽季，完成餘下的92場賽事，而英超賽會考慮訂立衛生守則，減低球員們在場上互相傳染的風險。英國傳媒《每日電訊報》指英超賽會由球隊復操起，便正式執行衛生條例，讓一眾球員盡早適應。

英超球員在復賽後，適應的新規則為數不少，當中包括國際足協高層曾經建議禁止吐口水。此外，還包括球員在入球後慶祝禁止全隊一同慶祝，在賽後亦不可以與對手交換球衣。

球員們時常飲同一樽水，今後各名球員亦有自己的水樽，並在上面貼上自己的名字，以免交叉感染。

疫病帶來改變 FIFA高層籲不衛生行為需罰牌 球員慶祝都要隔開？

中立場重啟賽季遇阻滯 6護級隊齊反對 力爭最有利方案

入球後全隊慶祝的畫面，或在復賽後暫時絕跡球場一段時間。（資料圖片／Getty Images）

日後球員若在場上口水的話，或被球證示意黃牌警告。（資料圖片／Getty Images）

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