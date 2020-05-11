【排球】由中國女排到香港甲一　孫玥：我努力過亦已盡全力

早兩季的香港女子甲一女排，場上竟出現了一名超班球星，她就是中國女排前隊長孫玥。今晚於有線電視播出的訪談節目《高山低谷》，孫玥回顧當年中國女排低潮的「三無冠」（世界盃、世界賽、奧運），亦嘆自己「生不逢時」。

今晚於有線電視播出的訪談節目《高山低谷》，孫玥回顧當年中國女排低潮。（公關提供）

孫玥1987年入選江蘇隊，至1992年躋身國家隊，其後生活只有訓練和訓練。「一年365日只有十數天假期可以回鄉探親，一星期只有半天休息。」孫玥在節目中透露，每天基本兩節訓練（早上8時半至中午12時及下午3時至晚上7時），「適時」早晚亦要加操，生活圍繞着比賽及訓練。

孫玥在香港的精彩片段：

孫玥，又名「小老虎」，1987年入選江蘇隊，至1992年躋身國家隊。（網上圖片）

惟這名「小老虎」當年於國家隊服役期間正值是中國女排的低潮期，加上古巴、巴西、秘魯、美國、俄羅斯女排的冒起，那時候的中國女排連番飲恨世界盃、世界賽、奧運。憶述這段無奈但無憾的日子，孫玥直言：「遺憾一定有，對我們運動員來說，最想做到的必定是世界冠軍。但最重要的是自己努力過，結果不由我們控制。當時古巴很強，還有巴西、美國等，可以說是生不逢時；最終結果雖不如願，但我亦無怨無悔。」

孫玥2014南下香港後加盟香港女排KT，2017年44歲的她順利幫助球隊在甲一護級。（資料圖片）

孫玥職業排球生涯至2005年十運會後正式退役，其後跟隨丈夫何國文來港定居，全心全意照顧兩名女兒。惟2014南下香港後，她加盟香港女排KT，並從乙組攀升甲二再力壓南華等強隊升班甲一，2017年44歲的她順利幫助球隊護級。該年尾，孫玥更獲甲一強隊葵青外借，並出戰香港排球盛事的「會長盃」。縱使最終飲恨冠軍，但孫玥的連環扣殺及攔網得分，看得球迷津津樂道。

孫玥在香港女排聯賽精彩時刻：