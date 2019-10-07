【女排專訪四】甲一生涯最終章？　新手媽媽回望排球得失與可貴

有人問：「業餘運動何必認真？」 早上讀書工作，晚間練習鍛煉才返歸，是現實的做法，亦是業餘的玩法，是香港排球模式。 興趣？熱誠？夢想？凝聚力？究竟香港女排一眾的「認真」，包含的又是什麼? 就讓我們聽聽四名「媽媽」的心聲，說說業餘運動何必不認真？

有些事，要回望才看得透。

4年前我認識了香港一群排球女生，她們在場上左飛右撲，堅持亦快樂，一雙手一雙腿一個排球，讓我明白青春確實要活得無悔。

然而逾1460日後，陳悅悅、張敏莉、龍子弘及吳雨桐四名甲一女排冠軍球員，一雙手一雙腿一個排球依然，堅持亦快樂；惟左飛右撲變成「左顧右顧」，排球為主軸的生活變成新手媽媽的日後。

陳悅悅（右起）、張敏莉、龍子弘及吳雨桐四名甲一女排冠軍球員，今天亦齊齊成為新手媽媽。（余俊亮攝）

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如說她們的排球生涯已完結，也許有點不盡不實，產後復出例子眾多，而養生波從不缺乏，只要你肯總有方法止「手痕」。

惟此時此刻回望，在業餘排球場上的得失，究竟有幾多震撼幾多可貴？擁有的，當中有幾多讓懷裏寶寶明白？

（註：本文由記者整理訪問資料後，以受訪者第一身形式撰文）

（再註：龍子弘、張敏莉及陳悅悅先後於7月、9月分娩，採訪為6月進行）

左飛右撲變成「左顧右顧」，究竟不再以排球為主軸的生活會變成怎樣？（余俊亮攝）

陳悅悅給寶寶的話

芯攸你好：

你知道嗎？那天媽媽只吃了一件西餅，其後你卻趕着出世，正等待雞蛋仔外賣的我匆匆到醫院催生，經歷15小時的痛楚及飢餓，你正式登陸這世界。

由穿羊水到陣痛再走進產房，一切全靠一件西餅，難以想像吧？

親愛的，日後要面對難以想像的事多不勝數，有些抵擋不了它的來臨，有些卻是自找出來；但謹記，縱使苦惱或感到身不由己，身邊仍會戰友與你一起努力、一起捱下去。

陳悅悅，葵青女排的自由人，2016及18年曾取下會長盃冠軍。（余俊亮攝）

以「難以想像」形容媽媽的排球生涯也恰到好處，那時候我起步較遲，幸中學時有「姐姐」們帶領着，媽媽感受到排球中勝利帶來的優越感。2007年加入葵青女排，是我一生最可貴的事，在那裡，媽媽擁有了知己、戰友、習慣、生活，切切實實感受到排球追求的遠於勝利的優越感。

陳悅悅女兒芯攸9月出生，至今兩星期大。

葵青啊，我與姨姨們（謹記在她們面前叫姐姐啊！）一起由甲二奮鬥，升班甲一後我們嚐過高低起趺，什麼冠軍、失諸交臂、5局落敗、9人排球......當你以為走入低谷可能是反彈的前奏，相反亦然；然而「難以想像」，才叫樂趣、才是排球中的純粹。

陳悅悅笑言本身未有復出念頭，惟看到葵青接二連三的受傷，開始泛起復出可能。（余俊亮攝）

與你爸爸婚後有一件趣事，去年媽媽以亞運為港隊告別賽，所以訓練時特別上心。那時候爸爸剛好碰上晚更工作，因此我訓練後凌晨回家之際他已上班，然而爸爸早上下班回家後，我亦外出工作了，兩公婆同一屋檐下卻未能見面，難以想像吧？



媽媽的排球道路上，偶爾會有辛酸苦惱，但我感到的是無限快樂。要記住啊，辛酸的是事件本身，感受是一種情感投射。返工放工趕去訓練舟車勞頓，但踏入球場看到一起奮鬥的同伴，你就會明白留戀的，是那種與隊友堆砌、包容下的歸屬感，一種無法取替的心靈滿足。

聽起來虛無縹緲啊？長大後你就會明白。

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四名排球員，分別效力葵青、國際及協興。（余俊亮攝）

張敏莉給寶寶的話

親愛的千詠：

人類的心理狀況很奇妙，有時候當你全情投入一件事，心裏欣喜之際亦會泛起內疚，而內疚的起源也許是來自一份溫暖，如你爸爸無條件地支持我的排球生涯。

媽媽是很愛排球生活，與悅悅姨一樣以往「校隊+球會+港隊」的全餐訓練是生活基本，瘋狂得很滿足。這3年，媽媽贏過甲一聯賽、馬拉松及會長盃冠軍，是全程投入的一種證明，既是與葵青女排營造的人生印記。

張敏莉，葵青女排接應二傳。（余俊亮攝）

你知道嗎？「取捨」就是人生命題，亦是你未來的必經階段。

媽媽選擇了排球，捨棄的是嬉戲玩樂私人時間，甚至一些與爸爸拍拖的光陰；如今媽媽選擇了家庭，排球就不能再是首選。

張敏莉女兒千詠，3星期大。

別人問：「始終要由甲一退下來，可惜嗎？」

我不覺可惜，因為此詞包含遺憾，但媽媽的排球生涯可說是無悔無憾。當然，看着別人左飛右撲，媽媽偶爾會「手痕」，畢竟生涯從未試過遠離排球這麼久。在剛剛過去的甲一聯賽，看着葵青姨姨們（再三提醒在她們面前叫姐姐！）接二連三受傷，一支球隊沒有自由人兼僅餘一個快攻手的狀況，令我不禁想，假如能為隊友分擔一些重任，局面又會變成怎樣？

張敏莉直言，懷胎初期感覺抑鬱，因為生活突然180度改變，未適應遠離排球生活。（余俊亮攝）

告訴你啊，媽媽是必定會繼續打排球，因為它是我生命不可或缺的養份。不過，眼看甲組年齡愈來愈低，媽媽復出的話該只在低點點強度的排球吧；其餘的，就是「千詠時間」。

四名媽媽採訪當日接觸排球顯得份外興奮。（余俊亮攝）

吳雨桐給寶寶的話：

阿B女你好嗎？

9個多月了，我們很快很快就會見面。究竟你會像我或是爸爸？愛運動或是藝術？還是，與媽媽一樣成為愛寫書法的排球員？

吳雨桐，國際女排主攻手。（余俊亮攝）

媽媽真的很愛排球，小時候渴望勝出比賽，長大後才發現，每星期走進花園街體育館看到國際女排姐姐們（對啊，因為她們一直稱呼我為姐姐，所以我們要回禮）的笑臉，才是一直堅持排球的原因。她們為媽媽創造不同美好時刻，有5局反勝、有5局飲恨、有在伊利沙伯體育館捧起會長盃冠軍的喜悅。

吳雨桐現時懷孕9個多月，寶寶很快來臨這世界。（余俊亮攝）

相比起其他本地排球員，以往媽媽的排球日程里數更長。2007年加入國際，亦是澳門代表隊成員之一，那時候在港訓練後隨即要趕船過對岸再練習。

辛苦嗎？辛苦。但親愛的，你長大後定要明白一個概念：做人要有責任感。

吳雨桐為澳門人，亦是代表隊成員之一，有段日子她需在港訓練後隨趕船過對岸再練習。（余俊亮攝）

人可以偷懶，既可以放棄，更可以大條道理缺席訓練；但，這些從不是媽媽的選擇，因為排球是關乎12人的事。你缺席訓練看似只對自己負責，惟事實是一人缺席影響的可能是當日整個訓練部署，白白令隊友流失了一個配合戰術的機會，連帶影響的就是他人。

負責任，對人對己對夢想如是，這也是你終身學習的命題。

媽媽不是什麼偉人，但對於夢想還是有份執着。成為排球員、建築師、書法家，感恩當中幸運，更感激自己對每件事情亦投下最大的責任心。

吳雨桐多才多藝，是排球員、建築師亦是書法家。（資料圖片/黃寶瑩攝）

責任感啊，是對身處角色的一個醒悟，是對別人感受賦予更多諒解的過程。我是國際一份子，所以要盡能力出席所有訓練及比賽，就算在即將舉行的會長盃只能在席上支持，我也要是做最強打氣手；我是爸爸的另一半，所以不能永遠只顧打波、寫字，因此有你的出現。

究竟在港讀書是怎樣？哪區是校網？長大後回澳門做荷官也許更好？我不知曉。

但可以肯定的是，你就是媽媽的終身責任。

取捨、包容、堅持、責任感，就是四名媽媽在排球路學懂而希望讓寶寶明白的事。（余俊亮攝）

龍子弘給寶寶的話

Hello Ambrose，

你愛皺眉，食奶、聽故事、影相，通通愁眉深鎖。仔呀，其實人生並不算太苦，至少天荒地老我與爸爸仍在。

在產房裏聽得最多就是「BB好大嚿」，而你的確擁有粗狀手腳，我想大概是遺傳了爸爸媽媽的運動細胞吧！爸爸啊，是甲一籃球滿貫的成員亦是隊長，去季他更取下聯賽亞軍，如長大後以超越爸爸為目標的話，門檻很高啊。

龍子弘，協興女排接應二傳。（余俊亮攝）

媽媽也是個甲一排球員，但香港排球有別籃球，我們未有任何職業隊。小時候會渴求勝利，享受掛起獎牌的感覺，但久而久之卻明白，什麼的利益從不是業餘排球裏的追求；惟感情，就是當中純粹。

龍子弘與甲一籃球員歐陽維江結婚，7月時誕下寶寶歐陽懿淳（Ambrose）。

你啊，請不要因遺傳着點點運動細胞而自滿。無論籃球或是排球，天賦才華重要，但無限毅力及堅持更重要。「6時起床上班、10小時候下班趕訓練、回家已凌晨、小睡覺片刻後重複運作」的模式，媽媽一直運行。仍有兼顧港隊訓練的日子是最辛酸，晚上6至8時一節訓練，接着咬口包衝上的士趕去9至11時的練習。辛苦，但不可以隨便放棄。

龍子弘認為，業餘排球沒有太多利益涉及，一班人繼續堅持為的是純粹的快樂。（余俊亮攝）

現在媽媽亦暫退下來，但絕非放棄面對難關；只是在人生階段，選擇新道路。你知嗎，媽媽在協興女排裏擁有一班好同伴，要離開當然不捨，惟隊裏後起之秀表現出色，交替就是時候；但只要球隊有需要，我也必定復出協助。

龍子弘直言希望生3個小朋友，好讓家庭變得熱鬧。（余俊亮攝）

究竟怎才是一個好運動員？你長大的過程中會充斥着不同的建議。

要爆發力？要耐力？要增強對抗性...... 但最重要的建議，就是握緊信念，繼續堅持，在仍未選擇退下來時「去盡啲」、「搏多啲」，生涯才得可貴。