【女排專訪五】排球生涯延續？　「全職」沙排女生的追夢膽量

有人問：「業餘運動何必認真？」 早出讀書工作，晚練習鍛煉才返歸，是現實的做法，亦是業餘的玩法，是香港排球模式。 興趣？熱誠？夢想？凝聚力？究竟香港女排一眾的「認真」，包含的又是什麼? 就讓我們聽聽兩名沙灘排球員的心聲，說說在香港之地「全職」排球的可能性。

我們愛談論可能性，惟親嚐可能性的人又有幾多？

特別在這「唔返工點生活」入腦之地，習慣用「現實」去衡量夢想。惟要探究可能性，需要的只有膽量；其他的顧慮，多餘。

歐陽瑋欣（左）、古蓉蓉（右），香港沙灘排球「全職」運動員，二人去年12月正式合夥，至今10個月。（黃寶瑩攝）

歐陽瑋欣、古蓉蓉，香港沙灘排球「全職」運動員，二人去年12月正式合夥，至今10個月。惟「歐陽」的名字早於兩年前出現，那時候她與舊拍檔袁廷芝「裸辭」為備戰爭取亞運資格，然後在選拔賽她們順利力壓黃婉媚及吳天麗，率先取下遠征印尼巨港入場券，生涯首次打入亞運。

歐陽瑋欣（左）的名字早於兩年前出現，那時候她與舊拍檔袁廷芝「裸辭」並在選拔賽順利力壓黃婉媚及吳天麗，生涯首次打入亞運。（黃寶瑩攝）

有人說「裸辭」並不可怕，只怕你放棄自己，相信「歐陽」當日亦得認同這部分才能灑脫辭去有穩定收入分的教師工作。

「我真的很愛這個運動，那種熱衷令我不介意去犧牲；你知道嗎？那時候外出比賽看到別的全職選手，她們一日行程是起床食早餐接着練習，小休後再做體能訓練，有比賽的話可以預早一天視察環境及休息。」然而另一邊廂的香港業餘運動員，早上把行李偷偷地放在學校看更亭後，放工隨即出發機場，深夜到埗後小睡一會立即比賽，歐陽瑋欣及袁廷芝在離職前，一直這樣。

歐陽瑋欣（左）說道沙排二人關係有如情侶，對方行程、作息、身體狀況彼此亦要清楚。（黃寶瑩攝）

「為何別人可以這樣，我們卻要在匆匆忙忙？到比賽落敗比勝利多，全職訓練就是當中差距。我們就想，那一起轉做全職吧！」能夠躋身亞運，歐陽及袁廷芝當日決定亦算成功，縱使其後後者選擇重投工作，機緣巧合下荃青女排隊友古蓉蓉大學畢業，歐陽的沙排路得以延續。

古蓉蓉的較多於室內排球出現，荃青女排主力、香港隊槌手。（黃寶瑩攝）

古蓉蓉的名字更常於室內排球出現，球會主力、香港隊槌手，惟跟着「歐陽阿姐」全程投入訓練，現在古銅色既健碩的肌肉讓她更像沙排標記。二人沙排講究配合，球技要合拍，生活習慣更得相近。跟着「阿姐」後，「蓉蓉」作息生活180度轉變，渾渾噩噩、凌晨4時才肯入睡不再，則盡一個運動員的本份，她笑言：「原來這樣被人迫也很快樂，很辛苦但有樂趣。」

惟在香港談論全職，相比體院精英運動員或是港超聯中的每位，沙排的大概只為「全職」。談到「全職」的潛規則，歐陽亦有表示無奈：「全職代表有錢，對嗎？但我們在運動上是沒有收入的。全職運動員是獲資助去履行運動、練習；我們沒有資格叫真正全職。」

二人感嘆她們只是全程投入訓練，「我們沒有資格叫真正全職。」（黃寶瑩攝）

真正全職未能實行，在「全職」沙排訓練下的絕大部分運動員，亦得靠任教練或兼職維生。搵錢為打波，自費亦為赴不同地方打波，幸運地或獲「好心人」贊助，惟在資源緊絀下的二人要繼續走下去，騰出餘錢也許是當中要訣。

「所以阿姐常常問『你買少件衫係咪會死？』」蓉蓉直言「全職」排球就是教曉你一件衫$200等於三餐飯的道理。不過轉變非壞事，歐陽深信「全職」是令人變好：「以前上班工作有餘錢，勞碌辛苦後我用錢買享受；但我渴求的享受不是這樣。」

跟着「歐陽」訓練後的古蓉蓉，現在古銅色既健碩的肌肉讓她更像沙排標記。（黃寶瑩攝）

歐陽瑋欣：「以前上班工作有餘錢，勞碌辛苦後我用錢買享受；但我渴求的享受不是這樣。」（黃寶瑩攝）

事實陳獻略、楊秀美曾征戰泰國職業聯賽，上月黎正邦加入匈牙利職業隊亦代表香港有第三人成為職業排球員。惟要組織室內職業排球隊甚至全職排球訓練，在此時此香港，天方夜譚。

「從小就被灌輸一個思想：香港是不會有全職排球訓練可能」，也許全職室內排球執行難度高，「港隊外出集訓一日至少兩課，教練也會不斷提醒我們要好好感受，因為返港後沒有機會了」，蓉蓉認為「要搵食」的概念亦未免太入骨。

在「全職」沙排訓練下的絕大部分運動員，亦得靠任教練或兼職維生。（黃寶瑩攝）

惟要過活、養家，在香港追夢也許先得看清現實。

對此歐陽直言認同，室內與沙灘排球的分別就是「現實」所在：「老實說，如何在未有職業賽根基下叫14個人同時辭職去訓練？沙灘排球二人之事，這就是『全職』的最大可能性。」在每個排球愛好者心裏，也許埋藏職業球員的慾望，但探究可能性無絕對正確的路，「所以14人一起承擔風險，難以實行。」

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此外歐陽亦提到室內與沙排的「現實」分野還有身形優勢：「室內是鬥『大板』、鬥力量、鬥高，完；體型在沙排非絕對優勢，講求更多防反、擊球位置、觀察，如日本隊身高只有1.6米幾但已是世界頭十，所以我常說如你想行一條較遠的排球路，應該一早決擇。」

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可能性在前，勇於嘗試亦得受得起「質疑」，而往往來自親朋戚友的更難消化。「你夠未？玩完未？」面對以「玩」來形容全情投入訓練的生活，歐陽直言難以嘴嚼但非不理解：「我31歲了，也許短期目標是明年亞沙運，但這不能說是界線，因為如果是『當fit』，我仍想繼續。」

歐陽瑋欣（左）、古蓉蓉（右）寄望，明年可爭取到亞沙運參賽資格。（黃寶瑩攝）

踏上這無金錢回報的旅途，除了感激自己及隊友的勇氣，歐陽補充：「感謝『阿肥』，很多時當充我們的義務教練，大家同樣是為沙排踏向更遠的道路。」

在香港，親嚐可能性的人不多，既然有膽量之人出現，不妨支持。

或者是，不要用「玩」來踐踏別人的認真。