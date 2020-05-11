英超│英國政府批准最快6月初閉門復賽　開放球場視乎疫情受控程度

英超在英國政府周一（11日）公開第2階段解封計劃後，有望最快於6月初重啟聯賽，文件更提及重新開放球場讓觀眾入場的可能性。

英國政府周一公布新一輪解封措施的文件，60頁交件中包括了職業運動比賽。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於文件中准許「文化及體育活動在避免大規模社交接觸的前提下，以閉門的情況下進行直播」，又提醒各主辦單位「需要遵從政府的指引計劃」。

歐洲主要聯賽賽期更新：

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英超獲英國政府批准6月重開。（Getty Images）

視乎疫情決定何時准許球迷入場

英國政府的文件中表明，「視乎感染數字下降程度，才會全面考慮何時重開體育場地讓觀察入場」。

據了解，英超的Project Restart目標於6月12日繼續2019至20年餘下92場賽事，今次獲得英國政府開綠燈，勢必會加快重啟進度。

英超復賽計劃仍有不少反對聲音。（Getty Images）

不過，英超重啟計劃現時仍是問題多多，賽會傾向於中立場復賽，但白禮頓、阿士東維拉及屈福特都反對這個方案，認為失去主場優勢會損害聯賽誠信。連同上述3隊，榜下遊的6支球隊更表示如果未能完成今個球季，應該取消降班。

英國政府表明視乎確診數字下降程度，才會考慮何時重開球場等體育場地讓觀眾入場。（Getty Images）

球員如曼城的阿古路（Sergio Aguero）、車路士中堅魯迪加（Antonio Rudiger）都曾就復賽提出質疑，擔心球員的健康得不到保障。

英超20隊的代表周一會開視像會議相討下一步計劃，英國傳媒指有可能於下周為重開方案進行投票。

英超球會疫境見真情 ：