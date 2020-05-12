【英超】賽會CEO證中立場方案不獲支持　若復賽仍須賠鉅額

在英國政府公布的新一輪解封計劃中表明，所有英國的職業體育賽事最快可在6月重開，距離英超真正復賽又行近一步。 英超的復賽方案「Project Restart」建議以中立場完成餘下賽事，此舉惹來不少護級隊伍不滿，英超賽會行政總裁馬斯達斯（Richard Masters）親證不少球會對中立場有所保留。

英國政府早前明言，希望英超早日回歸，為國民注下強心針，促使英超賽會加速步伐，與球會等各方面協調，盡早為英超落實復賽日期。不過，「Project Restart」的復賽計劃遇上阻滯，包括在中立場完成餘下92場賽事。

英國傳媒早前透露6支護級球隊反對中立場方案，稱這是不公平的安排，更要求英超賽會今季取消降班，使中立場方案停滯不前。白禮頓行政總裁Paul Barber更質疑為何德甲可以照常作賽，而英超需要改在中立場作賽。

中立場重啟賽季遇阻滯 6護級隊齊反對 力爭最有利方案

白禮頓會方多次抗議中立場方案。（資料圖片／路透社）

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英超賽會CEO馬斯達斯再度與全數英超球會開會後透露，中立場作賽方案不獲支持，「在許可情況下，全部球隊均希望繼續以主客制作賽，我們與政府及有關方面正就事件研究。」馬斯達斯又提及今次會議首次討論到腰斬賽季，但強調各支球會仍一致地以完成球季為目標，並且沒有球隊提出取消降班機制。

經歷近兩個月的停賽後，賽程需要重新安排，英超賽會需要負擔超出的費用，包括電視台的直播費用。即使以閉門作賽重開球季，《BBC》估計英超需要向當地及海外的轉播商，合共支付3.4億英鎊，馬斯達斯直認對所有球隊的收入亦有影響。

馬斯達斯表示所有決定留待本周後期，再度與球員及領隊舉行會議後，才可落實以上的方案。