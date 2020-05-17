【攀山｜張志輝專訪】連攀珠峰洛子峰創紀錄　難忘山頂前一具屍骸

在新冠肺炎疫情下，39歲的張志輝（Paul）無法實行到台灣行百岳的計劃，最近斷斷續續花了13天，行畢香港最高的100座高山。 張志輝去年代表香港攀山隊，登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，其後再獨自登上洛子峰，成為首位連攀這兩個山峰的香港人。在訪問中，Paul表示攀洛子峰時有一幕留下深刻印象，在臨近山頂見到一具屍體，它坐在地上，望向山頂。

Paul是「2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊」的副隊長，但跟隊友不同，從珠峰回到4號營地後，他不是繼續落山，而是獨自向8516米高的洛子峰進發，成為第一位連攀珠穆朗瑪峰及洛子峰的香港人。

Paul在登妙高台的路上接受訪問。（顏銘輝攝）

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Paul去年攀洛子峰的照片：

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Paul近日接受訪問，談到去年攀山的經歷，他表示從珠峰下來後，有想過隨隊友繼續下山，放棄再上洛子峰。他說：「上完珠峰落到4號營地的時候，的確有想過放棄。我們前一晚11時出發，早上7時多到珠峰頂，再在中午落到4號營地。落到去，整個人都很累，體能用得七七八八。」

雖然Paul的體能相當好，但對翌日再攀洛子峰的信心不大。他說：「我將自己的情況告訴雪巴人團隊的領隊。我詢問他們，可不可以在營地休息多一日才上洛子峰？他的回答是『你可以下年再來』。我很猶疑，體能用到七七八八，得十幾個鐘休息，就要再上另一個超過8000米高的高山。」

Paul在洛子峰與珠峰合照。（由受訪問者提供）

Paul去年從尼泊爾返港，還將陪伴他上山的氧氣樽帶回來留念。（顏銘輝攝/資料圖片）

Paul表示，當時他盡量讓自己好好休息，並調整心態。他說：「我會去嘗試第二日凌晨出發，但我給自己一個安全線。當我發現任何不適、應付不到，就會馬上回頭去2號營地。我休息得不錯，在凌晨3時起身，覺得狀態尚可就收拾一切出發。4號營地約7900米高，洛子峰的山頂就8500米多，相差600米，我用了5小時，上到洛子峰山頂。其實5小時完成都是個不錯的速度。」

雖然洛子峰較珠峰矮，但登山的路較崎嶇，Paul形容：「比較多碎石的路段，冰爪踏上去會比較滑。兩者比較，洛子峰比較技術型。」攀洛子峰時，他最難忘的是見到一具屍體，「臨上山頂的位置，大概只差30到40米，我見到一具屍體坐在地上，面朝山頂，給我很大衝擊」。

Paul去年在洛子峰頂展示香港區旗。（由受訪者提供）

Paul近日接受訪問，談起去年攀洛子峰的經歷。（顏銘輝攝）

「究竟他為何坐在這裏？為何要面朝山頂？我爬完洛子峰後，都找過資料，但找不到那具屍體的身分。以我估計，他應該以無氧方式（不帶氧氣樽）攀登洛子峰。他可能知道自己快到離開這世界，選擇自己想去的地方長眠，就坐在那個位置望住山頂過身了。」

上山前，Paul以為自己見到屍體會很驚，但到近距離經過那些攀山者的屍體時，感受比想像中平靜。他說：「上珠峰時，由3號營地去4號營地，已經見過兩具屍體，就在路旁。我們行的時候，要經過那條屍體，給我很深感受。人的生命可以很脆弱，面對環境時，學懂調整自己心態去面對。」

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Paul在疫情期間行了香港最高的100座山，被朋友稱為「Kill標王」。（顏銘輝攝）

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