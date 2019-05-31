港珠峰隊回港報捷　路途見屍體　寄語登山者量力而為勿當旅行

2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊昨（30日）由尼泊爾凱旋返港，今日 （31日）與行祝捷會。領隊曾志成承認今年登的人數多，導致在山上等候的時間由過往的45分鐘大增近一位至1.5小時，惟情況並非外界所指的這麼壞。而且他們早已準備額外的氧氣等應對情況，故可平安完成旅程。 香港攀山總會（香港攀總）會長余家熾則提醒，雖然現時有不少私人攀山公司提供登珠峰套餐，包氧氣樽、雪巴人做嚮導等，但市民亦應有攀山的經驗，平衡風險才參加，「千其不要以為參加旅行團。」

攀山隊在5月22日早上8時45分登上珠峰頂，與香港區旗合照。（中國香港攀山總會提供）

香港攀總招募及組織的2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊，三度登頂的曾志成出任領隊；而三名成員盧澤琛、張志輝及黎樂基在上周三（5月22日），尼泊爾時間早上8時45分登上高8848米的珠峰山頂，整個過程歷時約9小時。其中張志輝更在登珠峰後，再登上世界第四高峰洛子峰。

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（中國香港攀山總會提供）

盧澤琛指在登峰的過程見到兩具屍體。（林若勤攝） 尼泊爾政府今季發出破紀錄的381張登山許可證，令4號營地至珠峰頂的路上出現長長人龍，排龍照片震撼全球；至少11人喪命。盧澤琛坦言，在登峰的過程早已有心理準備看到屍體，但離世的人並非外界所指沒有任何裝備，「都見到兩具屍體，但他們都有帶氧氣樽。」



​他續指，現時登峰的人大多參加私人攀山公司的套餐計劃，包括提供氧氣樽，雪巴人做嚮導，「但這些計劃有平有貴，部分只包三支氧氣，又或者做嚮導的雪巴人根本沒有經驗」，若果參加者沒有攀山經驗及知識，隨時有上無落。

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張志輝更在登珠峰後，再登上世界第四高峰洛子峰。 （林若勤攝）

曾志成指出，成員們在山上等候約1.5小時，較過往的45分鐘為多近一倍。（林若勤攝） 登山「塞人」 等候1.5小時 曾志成指出，他們在基地營逗留了一段時間，加上得知其他隊伍出發時間，故早已預計要在山上等候，並帶備額外的後備氧氣。最終，成員們在山上等候約1.5小時，較過往的45分鐘為多。

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「等待的時間反而要心平氣和。而且我們要不時揮動手腳，保持血液循環，不要凍傷。」張志輝補充稱，他們一行人上到南峰開始要「塞人」，前面大約有70至80人，但因為各人都扣在安全繩故無可能超前。黎樂基亦表示下山亦要「慢車」。 被問到尼泊爾政府是否應該要收緊發出登山許可證？曾志成直言，每張1.1萬美元（近8.6萬港元）的登山許可證是尼泊爾政府的主要收入來源，因此不認為當地會就發出登山許可證作出任何限制。

香港攀總會長余家熾直指，近來不少港人喜歡挑戰自我，包括參加馬拉松等，但他以「不懂游泳不會挑戰英倫海峽」作比喻，呼籲大家勿一窩峰地登珠峰。他驚告「不是你給了3萬多美元參加攀山套餐就成事，好似去旅行團」，登山者必須要有攀山的知識應對突如其來的情況，「你不懂攀山，連量力以為的量力都不知道！」

2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊由尼泊爾凱旋返港。（林若勤攝）