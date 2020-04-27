香港隊拍片記錄攀珠峰　排隊攻頂畫面極驚險　有個營地滿佈垃圾

由攀山家曾志成擔任領隊的2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊，上周六發布一段長14分鐘的攀珠峰紀錄片，記錄了隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基去年代表香港，攀上世界最高峰的過程。在片中，出現得最多的除冰雪之外，就是攀珠峰的人龍，尤其在臨頂峽脊上，上落的攀山者肩碰肩，十分危險。

由盧澤琛、張志輝及黎樂基組成的攀山隊，在當地時間去年5月22日早上踏足高8848米的珠穆朗瑪峰頂，成為第一支登頂的香港官方攀山隊。他們在上周六（4月25日）在網上發布一段長14分鐘的攀珠峰紀錄片，記錄他們由基地營出發登頂的經過。

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他們首先進入絨布冰川，開始艱險的攀山路段，爬冰梯上冰川，前往1號營地。紀錄片中，有隊員見到前面有幾十名攀山者排隊等爬冰梯，不禁感嘆：「排隊飲茶見得多，排隊上Everest多人到咁，精彩！」

離開2號營地，他們就要攀上險要的洛子冰壁，行了7個小時，終於上到3號營地，但不代表上完冰壁。3號營地海拔7162米高，隊長盧澤琛當時說：「行了7小時多，終於由C2上到C3，C3就在洛子冰壁中間，其實出面很危險。」

前往4號營地。（紀錄片截圖）

在5月21日下午，香港攀山隊經過黃石橫紋帶，抵達高約8000米的4號營地。從紀錄片中得見，4號營地上滿佈垃圾，例如破爛的營帳。他們在營地停留半日休息，到晚上11時半起步攻頂，見到在黑夜中的登頂路上，有條由攀山者頭燈連綿不盡，彷彿砌成一條燈串。

在5月22日的早上，香港攀山隊上臨頂峽脊途中，清楚見到那條攻頂的人龍。山脊極窄，遇上下山的攀山者時，險象橫生，上落的人幾乎肩碰肩、背囊碰背囊，片段更影到一名下山的登山者在路上滑一滑腳，幸好沒有大礙。

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最終，張志輝首先在早上7時47分登頂，盧澤琛及黎樂基就在8時45分上到珠峰頂。這段紀錄片除了見到3名隊員攀山的經過外，還見到珠峰壯觀的景色。

3位攀山隊成員合照。（紀錄片截圖）

2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊紀錄片：