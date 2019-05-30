【香港珠峰攀山隊】今晨凱旋分享經歷　攻頂「大塞車」等個半小時

盧澤琛、張志輝及黎樂基三名中國香港攀山及攀登總會的教練，上周三代表香港登上世界最高的珠穆朗瑪峰，安全落山，今晨與領隊曾志成從尼泊爾凱旋返港。 今年攀登珠峰的人數眾多，出現排長龍的情況，盧澤琛、張志輝及黎樂基亦親歷珠峰「大塞車」。雖然他們腳步較快，較遲出發，但在攻頂期間，亦有個半小時用來排隊。曾三度登頂的曾志成也承認今年排隊上山時間比較長，但他們攀山隊早已做好排長龍的準備。

2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊今日（5月30日）凌晨4時由尼泊爾的加德滿都返抵香港，約廿名攀山隊員的親友在場接機，為曾志成、盧澤琛、張志輝及黎樂基送上花圈祝賀。

盧澤琛（左起）、黎樂基、張志輝及曾志成今晨返抵香港機場。（顏銘輝攝）

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這支香港珠峰攀山隊是香港攀總招募及組織，三度登頂的曾志成出任領隊，負責統籌登山計劃，而隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基則負責攻頂。在上周三（5月22日），三人於尼泊爾時間早上8時45分登上高8848米的珠峰山頂，讓香港區旗在世界最高峰飄揚。

在珠峰頂停留半小時拍照

本身是山藝及冰雪攀登教練的盧澤琛說：「全隊最開心的是，我們是第一隊代表香港的攀山隊，成功完成這個任務。」他形容珠峰頂是一面雪坡，但都有一點空間讓人逗留，黎樂基則估計珠峰頂約有10平方米大。

盧澤琛表示，他們三人在山頂留了半小時，「最緊要影相留念，好快地欣賞了一會兒風景」，而張志輝則說：「感受身在世界最高峰上的感覺，很感恩在好的天氣及環境之下完成這件事。」

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攀山隊在5月22日早上8時45分登上珠峰頂，與香港區旗合照。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

攀山隊在珠峰山頂與香港攀總的會旗合照。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

攻頂排長龍等了個半小時

外媒指尼泊爾政府今季發出破紀錄的381張登山許可證，結果由4號營地至珠峰頂的路上出現人龍。盧澤琛、張志輝及黎樂基也異口同聲表示，山上很多人，他們亦要排長龍攻頂。黎樂基說：「主要在兩個位置要等，上南峰等了45分鐘，之後在sunny ridge又大約等了45分鐘。」雖然落山不用等，但黎樂基亦表示要「慢車」。

曾經三度登上珠峰的領隊曾志成，今年沒有登頂世界之巔，而是在同一段時間攀上了世界第4高峰洛子峰。曾志成以他的經驗判斷，今年珠峰的「塞車」算得上嚴重，他說：「『塞車』每年都有，只在於塞幾耐，塞得有幾嚴重。以我爬過3次的經驗，我覺得等個半小時，都屬於比較耐。」外國傳媒稱，有攀山者試過排隊等候長達兩至3小時。曾志成甚至估計：「可能今年同一日（5月22日）上頂的人數，是那麼多年來最多的一次。」

這張排長龍上珠峰的照片近日在網上廣傳。（視覺中國）

天氣因素加劇「塞車」情況

除了本身申請登山的人數多之外，曾志成認為天氣也是造成排長龍的原因。他說：「上年的天氣是連續一星期好天，就可以將攀山者分散在一星期，不用迫在一日攻頂。不過，今年的天氣不穩定，可能只得一兩日的天氣容許登頂。」

攀登珠峰是高危運動，歷年不知多少攀山者將性命留在山上。隊長盧澤琛坦言他們早有心理準備，在路上遇見屍骸，他說：「見到一些已經意外離世的攀山者就在路線附近。其實已經做好心理準備，出發前預計會見到屍體，甚至會在很近的距離見到。」

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張志輝將陪伴他上珠峰的氧氣樽帶回港留念。（顏銘輝攝）

今年已經有11名攀山者死於珠峰之上，不少因為排長龍攻頂或者落山，結果體力透支、缺氧或失溫而死。盧澤琛表示，他們早料登山人數多，所以在各方面做足預備，「我們在基地營逗留了一段長時間，大概知道今年批出登山證的數目，心中有數，知道會有幾多人在山上。我們帶備了足夠的禦寒物品，還有氧氣供應非常充足。這是我們隊伍的優勢，在那個環境，足夠的供氧對我們的血液循環及保持體溫都很重要。」

氧氣準備充足加快攻頂速度

曾志成補充，他們跟其他攀山者在計劃上有兩處最大的分別，就是氧氧供應及出發攻頂時間。他說：「有些登山公司收費可能很便宜，給攀山者攻頂時用的氧氣很少，故此他們會在regulator（調節器）扭少一點氧氣出來慢慢用，少點氧氣供應的話，就會行得慢很多。例如行同一段路，他們可能要行8小時，而我們就一直扭盡最大氧氣量去行，可用兩小時行完。」

曾志成續說：「我們跟尼泊爾那邊協助的公司預備了後備氧氣，萬一『塞車』塞很長的時間，我們的嚮導雪巴人都有帶備額外氧氣。再者，在任何時候都吸住最大份量的氧氣的話，體溫都會比較溫暖，攀山風險會低一點。」

攀山隊由珠峰頂回到基地營後，與協助他們登山的雪巴人團隊合照。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

部分珠峰攀山者經驗不足

由於帶備了充足的氧氣，盧澤琛、張志輝及黎樂基可以較快的速度行進，所以他們可以比其他攀山者遲一點出發，減少在極高海拔活動及等待的時間。曾志成說：「較遲出發，反而等待的時間較少，因為其他人普遍行得較慢。有些人登頂前一晚7點幾8點已經起步，但他們3個夜晚10點到11點幾才開始出發攻頂，已經可能差4個鐘之多！」

曾志成續說：「如果本身氧氣不夠，又比我們行多4個鐘，期間更要排隊等個半鐘，那就會非常危險。」除了登山公司的準備及計劃外，曾志成還提到尼泊爾當局審批登山證時，不會考慮攀山者的體能、技術及裝備等背景，他坦言：「事實上，近兩年按比例計，印度及中國的攀山者最多，以我理解，其實大部分印度及中國的攀山者的經驗都不足。」

這支香港攀山隊自4月3日啟程往尼泊爾，適應當地氣候，做好攀山準備，到上周登頂，至今日返港，歷時近兩個月。雖然他們平安登頂及歸來，但珠峰都在他們身上留下了一些小傷痕，例如上完珠峰後再登洛子峰的張志輝，他的臉頰被曬傷，他還表示手指腳趾都有輕微凍傷，但問題不大。

最後，問到他們回港後最想做的事，他們不約而同地說：「食！」盧澤琛續說：「最想食好東西。我們常常在營地想，回到香港要食什麼，香港太多好東西食。」