【英超】丹尼路斯談復賽勁激動　爆粗斥回歸是天大笑話

英國政府在早前「開綠燈」，並促請英超盡早復賽，為提升市民的士氣，而英超賽會正積極籌備在6月回歸。 不過，紐卡素守衛丹尼路斯（Danny Rose）卻認為討論重開球季是多此一舉，並炮轟是一個笑話。

英國的新冠肺炎疫情較早前放緩，政府已促請英超盡快完成復賽安排，掌管體育事務的大臣杜永敦（Oliver Dowden）曾開腔，冀英超回歸為市民帶來生氣。不過，復賽安排繁複，加上白禮頓早前再有3名球員確診，令英超復賽添上隱憂。

英國政府批准最快6月初閉門復賽 開放球場視乎疫情受控程度

外借至紐卡素的丹尼路斯，炮轟英超復賽的決定不切實際。（資料圖片／Getty Images）

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由熱刺外借紐卡素的守衛丹尼路斯，在Instagram的直播中談及對英超復賽的態度，他堅決反對復賽，更「爆粗」稱這是一個天大的笑話，「政府聲稱足球回歸是為了增加市民的士氣，但人民生命依然受到威脅，士氣根本不是最重要的問題，老實說這是個他媽的笑話。」

丹尼路斯認為足球並非現時首要處理的問題，並稱他從不在意英超重啟的計劃，「當我看到更多人染病時，我感到十分傷心。足球在現階段根本不適合回歸，最早在確診數字大幅回落才可討論復賽，所以當政府公布足球在6月後回歸，我根本從不在意這件事，希望一切盡早回復正常。」

Danny Rose angry about talk of football returning.



"... people's lives are at risk."



I can't really disagree with him. Why should any industry offering non-essential services be returning?pic.twitter.com/6xrfeRvDjB — Daniel Ansell (@DanielLRAnsell) May 12, 2020

現年29歲的丹尼路斯將於周五（15日）接受病毒測試，而他已不是首名球員對復賽表達隱憂，阿古路曾經表示不少有子女的球員，依然對復賽相當擔心。

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