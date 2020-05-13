【中超】天津天海財困散班　前主帥簡拿華路微博訴心聲

前身為天津權健的中超球會天津天海昨日宣布散班，在2016到2017年執教過這支球隊的意大利名宿簡拿華路感到非常難過及傷心，難忘帶領球隊由中甲升班，取得聯賽季軍。

簡拿華路在2016年6月接掌天津權健，帶領球隊贏得中甲冠軍，升上中超。在2017年的中超球季，簡拿華路帶領球隊贏得季軍，獲得亞冠盃資格，同年11月他離開球隊，回歸廣州恒大。

離隊後兩年半，昔日的權健已改名為天海，財困下不得不散班。簡拿華路今日凌晨透過微博表示，對舊球會破產解散感到非常難過及傷心。

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他這樣寫：「這是一個對我有非凡意義的球隊，並且給了我一個夢幻般工作環境特別是能有機會跟一群這麼棒的球員一起度過了一部非常美好的童話故事！用了18個月的時間從非常困難中甲聯賽出發，到取的（得）亞冠聯賽的參賽資格！」

「我也借此機會再次衷心的感謝跟我一起度過這段美好童話故事的球員，技術團隊，領導 所有圍繞着球隊的工作人員。特別是一直陪伴在我們球隊左右最可愛的球迷！時至今日球隊已經不復存在，但是我們的激情，每一個畫面將會永遠的留在我們所有人的記憶裡面！」

簡拿華路曾執教天津天海前身天津權健：

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天津天海解散後，球員會變成自由身，外援當然不愁下家，中國傳媒估計，最受歡迎的國內球員會是國腳前鋒楊旭，相信他會得到很多中超球會的招手，包括去年聯賽排前6名的勁旅。孫可、張誠、糜昊倫等主將，相信都可以繼續留在中超。

楊旭在微博發表感受，附近多張他為天津天海上陣的照片。（楊旭微博）

內地傳媒指，有排名前6名的中超勁旅向楊旭招手。（楊旭微博）

32歲的楊旭昨日在微博表示：「成全見的人，追求對的心。曾作為後浪爭冠，曾作為前浪保級。海浪裡每一個流浪的浪花，都會驕傲自己創造的驚濤拍岸瞬間。如果大海能夠換回曾經的愛，就讓我用一生等待……2020，天海終，我無悔！」

另一名天海的國腳中場孫可就表示：「五年的時間，看著球隊從中甲到中超再到亞冠，即使困難重重也依然堅韌的保級成功…五年來拼盡全力、付出一切與兄弟們一起哭一起笑…所有的回憶都是那麼真實和寶貴，怎麼也想不到會有說再見的這一天…」