【荷甲】台灣混血兒投海牙創歷史　成中華台北征戰荷蘭聯賽第一人

荷甲球隊海牙宣布簽入早前在加拿大聯賽效力的西班牙及中華台北混血兒蔡立靖（Emilio Estevez Tsai），成為首名登陸荷甲的中華台北球員，職業生涯寫下新一頁。

荷甲球會海牙透過官方網站宣布，正式簽入現年21歲的中華台北球員蔡立靖，雙方簽約一年，海牙亦獲得一年的優先續約權，但因新冠肺炎疫情關係，蔡立靖暫時未能前往荷蘭向球會報到。

蔡立靖的母親是台灣人，父親是西班牙人。他在加拿大多倫多出生，2018年在加拿大開展職業球員生涯，並在2019年加盟加拿大超級聯賽球隊York9，並以場上表現嬴得海牙的一紙合約，成為首名台灣球員登陸荷甲。

蔡立靖效力加拿大超聯的York9一個球季後，改投荷甲的海牙。（海牙官方網站圖片）

蔡立靖在加盟York9前，該隊的主帥在初次見面已留意到他的潛能，並以「狡猾」形容他，結果在僅僅一個球季後便得到轉會機會，轉往歐洲球壇發展。

擁有台灣﹑西班牙及加拿大國籍的蔡立靖，2019年選擇代表中華台北出戰國際賽。該名西台混血兒曾披甲在世界盃亞洲區外圍賽鬥澳洲，雖然球隊在主場大敗1：7，但他在場上表現卻令人留下深刻印象。

蔡立靖與海牙簽下一年合約。（海牙官方網站圖片）

蔡立靖是繼陳昌源及周定洋後，台灣第3名球員登陸歐洲頂級聯賽，而3人無獨有偶亦是混血球員。曾經代表比利時青年軍出戰的陳昌源，在比甲打滾多年後轉戰中超，亦是首名出戰亞冠的台灣球員。

現年26歲的周定洋是韋根青訓產品，曾經蘇超的羅斯郡（Ross County）「搵食」，及後輾轉下與前輩陳昌源一樣，改往中超發展，現時效力河南建業。

早年在前港隊主帥加利韋特（Gary White）帶領中華台北時，曾經因周定洋未有準時報到而解除徵召，及後台灣足總向周定洋道歉。

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