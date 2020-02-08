【體壇熱話】台北運動專頁遭黑客入侵　歐美日無格AV連環發放！

武漢肺炎疫情日漸嚴重，台灣地區確診個案亦升至16宗。惟周四（6日）晚有另一「病毒」入侵台北，受影響人數更高達39萬。 台北市體育局所屬的「台北運動吧」Facebook專頁，在周五（7日）深夜遭黑客入侵，並連環貼出色情廣告，直至凌晨近1時，管理員才把專頁關閉。

「台北運動吧」前身為2017年台北世界大學生運動會消息專頁，至去年轉型為台北運動資訊頻道，粉絲群有39萬。專頁昨晚卻在11時47分起不斷公布「歐美日」AV片連結，其後更頻頻貼出色情廣告，吸引大量網友圍觀並且轉發。近1小時後，「小編」終能把專頁關閉。

「台北運動吧」Facebook專頁，深夜遭黑客入侵，並連環貼出色情廣告。（網上截圖）

深夜時分面對突如其來的「AV放題」，台灣網民笑言「感謝大大無私分享」、「長年運動無人問，一日開車天下知」，有趣的是有台中人隨即「割席」並指「原來台北人都這樣運動的」、「我都不知道我們台北的運動這麼刺激」。此外亦有關心新型冠狀肺炎疫症的網友揶揄，台北市體育局是要宣導「在家自主隔離的好運動嗎」。

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有台中人揶揄「台北人都這樣？」（網上截圖）

台北體育局今夜隨即表示，對於造成粉絲的困擾深表歉意，「並嚴正譴責此不法行為；將儘速蒐集駭客犯罪證據，報警處理並提告求償」。