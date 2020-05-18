英超│GOAT公投　人民英雄6成選票KO亨利　三拒大會誘惑效忠修咸頓

《Eurosport》最近為英超史上最偉大球員進行公投，最終結果令人大感意外，既非亨利（Thierry Henry）亦非舒利亞（Alan Shearer），更不是C朗拿度（Cristiano Ronaldo），球迷心目中的英超GOAT來自一間南部中小型球會。 他就是修咸頓的拿鐵斯（Matt Le Tissier）。

拿鐵斯成為今次選舉最後勝利者，「一路過關斬將」而且全都是狠角色。他於首圈擊敗於曼聯走上巨星之路的C朗，之後連挫里奧費迪南（Rio Ferdinand）及謝拉特（Steven Gerrard）。

4強「大戰」同一個年代、被譽為英超最強射手的舒利亞，但效力修咸頓16年的拿鐵斯，照樣過關無誤，到決賽與阿仙奴一代射手亨利，竟然在逾21000人的投票中得到6成選票，於32名球員中脫穎而出，成為了球迷心目中的英超GOAT（Greatest of All Time）。

《Eurosport》公投英超最偉大球星選舉最後8強：

拿鐵斯獲球迷選為英超史上最偉大球員。（網上圖片）

+ 3 + 2

拿鐵斯雖非「One Club Man」，但於英超打滾時只效力修咸頓一隊，亦是英超28名百球射手的其中一人。連同英甲年代，拿鐵斯在1996至2002年間為「聖人」攻入了160球。

被球迷稱為「拿神（Le God）」，拿鐵斯產量雖不及同期的舒利亞，但不少金球都仍是歷歷在目，英超48次十二碼射入47次，得手率更是無出其右。

「Le God」金球：

拿鐵斯射十二碼是真真正正的十拿九穩。（網上圖片）

亨利不敵拿鐵斯，可謂大熱倒灶。（網上圖片）

拿鐵斯表示自己從沒想過仍有這麼多的球迷支持他，「如果自己有票在手，亦會投給亨利」，但理解球迷為什麼會剔除奪標次數、紀錄這些因素選擇「拿神」。

拿鐵斯能成為英超Cult Hero，正是因為他長久以來都留在南部的中小型球會修咸頓。雖然有多次機會轉投大球會，但拿鐵斯仍選擇留在「聖人」幫球隊留在英超，不少時候更是以自己一己之力。

拿鐵斯一直在修咸頓忠心耿耿，成為球迷最欣賞的地方之一。（網上圖片）

【英超流行經典50人．前鋒篇】：

+ 58 + 57 + 56

有沒有後悔沒有去大會嘗試爭標？拿鐵斯接受《Eurosport》訪問時這樣說：「我曾有多次機會轉投大會，1990年的熱刺、1992年的利物浦及1995年的車路士，但我從不後悔選擇留在修咸頓。如果人生重來，我仍會選擇留在那裏，我在修咸頓很開心。」

為什麼？拿鐵斯表示自己踢波從不是為了錦標或錢，「一直都將足球視為娛樂工業」，故自己多年馳騁英超都是為了娛樂球迷：「或許這是球迷選擇我贏得這個獎項（英超GOAT）的原因吧。」

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