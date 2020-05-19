【意甲】C朗拿度完成自我隔離　兩個月後重返祖雲達斯復操

C朗拿度於新冠肺炎在歐洲爆發時，離開意大利回到葡萄牙家鄉，早前終於返意，近日完成自我隔離，自己駕車返祖雲達斯復操。

35歲C朗拿度在3月初離開都靈，飛回葡萄牙探望早前中風入院的母親，其後留在葡國兩個月時間，5月初回到意大利，更有警車護航為他開路，排場十足。

C朗回到意大利有警車開路，排場十足。（網上圖片）

C朗回到訓練基地十分高興，更「直豎姆指」。（路透社）

C朗在都靈的別墅完成14日自我隔離，周二（19日）驅車回到訓練基地復操，但未有戴上口罩，接受體測後就會與隊友會合操練。祖雲達斯5月4日重開訓練基地，讓球員進行個人操練。C朗是首名在封鎖期間離開意大利後，回到訓練基地的祖雲達斯外援球員。

C朗早前舉家回到葡萄牙，探望病母及避疫。（路透社）

C朗親授每天練習七式（按圖進入）

+ 34 + 33 + 32

戴巴拿魯加尼現身訓練基地

同日不少祖雲達斯球員回到Continassa訓練基地，「老婦人」兩名確診球員保羅戴巴拿及魯加尼早前已經康復，周二都出席操練，戴巴拿就算沒有打開車窗都戴上口罩，做足防疫措施。

祖雲達斯球員復操：

+ 5 + 4 + 3

有球迷於訓練基地外舉起C朗波衫。（路透社）

意甲自疫情爆發後一直停擺，意大利足總早前宣布所有比賽繼續停擺至6月14日，有指意甲或於6月復賽，但暫時未有明確方案。

C朗拿度是這樣練成的（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

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