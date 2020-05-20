【英超】屈福特有球員確診新冠肺炎　隊長迪尼為家人拒絕復操

英超昨日宣布，有6名職球員確診新冠肺炎。之後，屈福特證實，其中3人是他們的職球員，當中1人是球員，但沒有透露身分；另外般尼亦證實助教禾恩對病毒測試呈陽性反應。

英超本周展開重啟第一步，准許球會安排球員以小組形式復操。在過去周日及周一，19間球會共748名職球員接受新冠肺炎病毒測試，昨日公布結果，有6名職球員確診，患者將要被隔離7日，下周再接受檢測。另外，諾域治昨日才接受病毒檢測，暫未有結果。

英超各隊球員昨日復操：

+ 10 + 9 + 8

6名染上新冠肺炎的職球員來自3間球會，般尼及屈福特昨日先後證實，他們有職球員確診。屈福特發聲明稱，他們有3名職球員對病毒呈陽性反應，其中兩人是職球員，1人是球員。3人都要求保密，所以球會沒有公布身分。他們將接受7日的隔離，不要到球會訓練基地，有待稍後再作檢測。

在病毒測試結果公布前，屈福特隊長迪尼表明不會回球會復操。（路透社）

在病毒檢測有結果之前，屈福特隊長迪尼表明，今周不會回去球會復操，他說：「只要球會中有一個人染病就有風險，我不想把病毒帶回家。我兒子只有5個月大，他本身都有呼吸困難，所以我不想令他更加危險。」

般尼助教禾恩（右）對新冠肺炎病毒呈陽性反應。（路透社）

般尼在較早前發表聲明，全隊在周日接受病毒檢測，助教禾恩（Ian Woan）確診，他會隔離7日，下周再接受測試。般尼透露，禾恩沒有病徵，現時在家休養，情況穩定。

有利物浦球迷偷看球隊訓練。（路透社）

熱刺訓練基地外的保安亦戴上口罩。（路透社）

另外還有兩名確診者來自第3間球會，但未知該球會及確診者身分。

由於新冠肺炎疫情，英超由3月13日起暫停，尚有92場比賽未踢。英超之前計劃在6月12日復賽，但以現時情況，相信有需要再押後。