【MLS】史譚上任FC辛辛那堤主帥　球隊即送尷尬見面禮

美國職業聯賽（MLS）的FC辛辛那堤（FC Cincinnati）宣布委任曼聯﹑AC米蘭名宿史譚（Jaap Stam）擔任主帥。當消息公布後，竟然為史譚送上一份非常尷尬的見面禮。

在球員時代曾經效力曼聯﹑拉素及AC米蘭等勁旅的史譚，在掛靴後開展其領隊生涯，曾經執教英格蘭的雷丁﹑荷蘭的施禾利（PEC Zwolle）及飛燕諾等球會，當他在去年3月接手老牌球會飛燕諾後，球隊戰績大不如前，被前任的雲邦賀斯比下去，結果他在半年後辭職。

該名47歲的前荷蘭國腳在相隔半年後，再度執起教鞭，將轉戰美職聯，成為FC辛辛那堤的主教練，簽約至2022年。在美職聯停賽前兩戰皆北的辛辛那堤，當然對史譚寄予厚望，希望該名荷蘭名宿可以為球隊帶來新的衝擊，同時帶領球隊更上一層樓。

史譚相隔半年後再執教鞭，轉戰美職聯的FC辛辛那堤。（FC辛辛那堤Twitter截圖）

曼聯1999年奪三冠王的大軍名單：

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史譚首度在歐洲以外的地方執教，他對新挑戰同樣感到十分興奮，希望與該支僅成立兩年的球員一同進步，「我十分喜歡美國，我希望可以為FC辛辛那堤的發展出一分力，與一眾職球員及球迷同行，對我是頗大的挑戰」。

不過，史譚被委任的消息傳出後，他先要面對的是「尷尬」的挑戰，事關FC辛辛那堤在官方Twitter的歡迎圖片中，竟然將史譚與阿積士青年軍教練Tinus van Teunenbroek調亂。FC辛辛那堤在兩小時後才收回發文，並改回真正的史譚，但一眾網民已經不斷「抽水」，特意將相近造型的人士誤認為史譚。

真假史譚真係分唔到？