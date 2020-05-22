【西甲】快過英超！西媒披露聯賽612回歸　西維爾打吡打頭陣

德甲在上周末回歸，以一場「魯爾區打吡」作重頭戲。積極籌備復賽的西甲，亦希望「照板煮碗」以一場同市打吡戰為重開球季打頭陣，西維爾的體育總監在接受訪問時透露，西甲有望在下月12日重開。

德甲在上周順利重開後，對英超﹑意甲及西甲等希望復賽的聯賽注下一枝強心針。曾經是新冠肺炎重災區的西班牙，疫情在近期大有好轉，超過一星期每日錄得少於1000宗的新增病例，使西甲復賽漸露曙光，並有望在6月回歸。

西班牙傳媒《Football Espana》透露當地電台《COPE》披露西甲將在6月12日回歸，而官方賽程將於下周四（28日）通知各支球隊。

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《Football Espana》同時透露，西甲回歸的首仗將以歷史悠久的「西維爾打吡」打頭陣，由西維爾大戰貝迪斯。西維爾體育總監蒙治（Monchi）認為同市打吡戰作復賽首輪賽事最好不過，「我們所有人同時相當期待足球的回歸，首場賽事十分重要，西維爾打吡正好是最佳選擇，同時可以增加球迷的期待感」。

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不過，西甲能夠如願以「西維爾打吡」復賽仍然充滿變數，事關貝迪斯在早前驗出兩名球員對新冠肺炎呈陽性反應。

雖然西媒透露有意以西維爾鬥貝迪斯作復賽的重頭戲，但早前貝迪斯被驗出有兩名球員確診新冠肺炎。（資料圖片／趙子晉攝）

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