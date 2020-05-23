【英超熱話】曼城新作客球衣劣評如潮　死忠Oasis主音Liam鬧爆

曼城來季全新的第三作客球衣在網上流出，但不少「藍月亮」球迷對新球衣不太滿意，更批評球衣設計似病毒。曼城忠實擁躉﹑樂隊Oasis的Liam Gallagher更在社交網站炮轟該名設計師。

足球網站《Footy Headlines》流出曼城來季全新的第三作客球衣，一改今季粉紅與黃色的配搭，以淺藍及白色作主色，配上腰果花的圖案。看似破格的球衣設計，但曼城球迷們似乎不太欣賞，有球迷「抵死」地指球衣上的腰果花圖案，就像用放大鏡放大病菌的樣子，球迷直言不希望這個設計成真，更稱為「冠狀病毒球衣」。

曼城全新的第三作客球衣設計，早前在網上流出。（Twitter截圖）

Oasis兄弟二人亦是曼城忠實球迷：

英國知名樂隊Oasis的Gallagher兄弟是曼城的忠實擁躉，而胞弟Liam得知新球衣設計後，隨即在Twitter上炮轟球衣的設計師，「負責設計這件球衣的人，我認為他需要被送往武漢。」不過，該名英國知名歌手得知這個貼文具冒犯性，所以及後已經刪除發文。

Liam Gallagher發文炮轟新球衣的設計，但在不久後已刪除。（Twitter截圖）

Noel與Liam雖然不咬弦，但二人仍然是曼城的球迷，他們不時出現在曼城主場觀戰。當曼城去季衛冕聯賽冠軍時，哥哥Noel在賽後走進曼城更衣室，高唱名曲《Wonderwall》，慶祝愛隊再度稱霸英超。

哥哥Noel同樣是曼城忠實擁躉，不時在場上看見他的身影。（資料圖片／Getty Images）

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