【足球熱話】阿古路曾因超重影響表現　減吃阿根廷「名物」即回勇

體型對一名運動員而言是十分重要，即使一公斤也有相當大的對比。 曼城尖刀阿古路早年曾有超重問題，更影響他在場上的表現。當哥迪奧拿上任後，嚴格執行減磅政策，而他表示節食令他在曼城的生涯延長，得以維持高水平的發揮。

下月滿32歲的曼城前鋒阿古路（Sergio Aguero），即使面對加比爾捷西斯的威脅，至今仍然是曼城陣中的不可或缺首席射手，在英超打滾9個球季貢獻180個入球，年過30仍能維持高水平的演出。

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下年滿32歲的阿古路，仍然是曼城前線的主力。（資料圖片／Getty Images）

阿古路接受阿根廷傳媒《TyC Sports》訪問時，講述他原來曾經受超重問題困擾，身高173厘米的他，體重更一度達81公斤，更對他場上發揮及活動有影響，「在2016及17年期間，我曾在球賽中因為低血壓而感到頭暈，有些人認為與我服食的維他命及其他藥物有關，但醫生表示那與我的多吃肉飲食習慣有關。」

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愛吃阿根廷「名物」 減肉重拾佳態

阿古路以前十分喜歡吃BBQ食物和阿根廷「名物」烤牛扒，因而造成他過重問題，當哥迪奧拿上任領隊後，對球員的要求相當高，嚴格管理球員們的體格。

阿古路隨即向意大利籍的醫生求醫，希望改善體重問題，「醫生指出我吃過多肉類，我需要減少至每周只吃一次燒烤或牛扒，當我聽到是十分愕然。若果我感到十分飢餓時，便只有雞肉和飯混合一起，當我慢慢適應這個飲食習慣後，我的體重立即有改善，對球員而言，輕半公斤也有巨大的分野。」

阿古路曾經因飲食習慣而超重，更在場上出現暈眩。（資料圖片／Getty Images）

英超由3月中起停擺，對於平時運動量甚大的球員而言，只能留在家中很容易令他們身型「走樣」，但阿古路指曼城教練團隊在禁令期間，依然積極監察各人的身體狀況，「曼城對所有球員的監察十分嚴謹，他們以量血壓的方式留意我們的體重，至少讓球員們有關注自己身體狀況的概念。」

阿古路在改變飲食習慣，加上營養師的監察下，阿古路已甚少吃BBQ食物，改吃更多沙律及魚類。

即使安在家中，阿古路亦努力保持狀態。（阿古路Instagram截圖）

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