【足球】耶耶托尼37歲生日　曼城「生日蛋糕」事件變成笑話

耶耶托尼（Yaya Toure）今日（13日）37歲生日，再次令人想起多年前效力曼城時，其經理人借故批評「藍月亮」的經典笑話。 托尼現時效力的中甲球隊青島黃海，又有沒有「識做」恭喜今日壽星？

耶耶托尼曾效力巴塞隆拿、曼城兩支歐洲勁旅，贏得兩次西甲、3次英超及一次歐聯。2018年離開曼城後，這名科特迪瓦中場曾效力過奧林比亞高斯，但只踢了5場就解約，一度傳出引退，最後走到中國加盟中甲球隊青島黃海。

耶耶托尼（科特迪瓦中場）：上月底傳出與陝西大秦之水接觸的耶耶托尼，目前仍身在英國。（FIFA影片截圖）

去年出場14次入兩球的托尼，助青島以中甲冠軍身分今年升上中超，但新冠肺炎今年初於中國武漢爆發，使得全球體壇陷入停擺，托尼於中超獻技要等一等。

5月13日是耶耶托尼的生日，但青島的微博未見有祝賀，未知他本人會有什麼感覺呢？

生日對托尼來說，不，應該是對其經理人來說，是一件十分重要的事。2014年，有傳耶耶托尼於曼城過得不快樂，離隊傳聞滿天飛，其俄羅斯籍經理人一句話更是火上加油。

耶耶托尼上陣為球隊帶來不少攻勢。（視覺中國）

耶耶托尼否認掛靴傳聞後，早前宣布加盟青島黃海。（青島黃海微博截圖）

Dmitry Seluk於當時一個訪問中確認托尼的確想離開曼城，原因眾多，但其中一樣是曼城對他的態度，直指曼城「不尊重托尼」，「使托尼感到傷心」。

Seluk更舉例：「托尼生日的事證明了球隊完全不關心陣中球星。他們說什麼也可以，『噢，我們喜歡他，但我們忘了。』在他生日時，球會內沒有人跟他祝賀，就連握個手也沒有，這態度令人作嘔。」

耶耶托尼過去曾效力巴塞及曼城等球會，亦獲獎無數。（Getty Images）

事實上，Seluk從未直接要曼城給托尼送上生日蛋糕，真相是他指出曼城贏得該季英超時，班主以一個「100kg 蛋糕」祝福，但球會中沒有人跟托尼慶祝生日，想指出托尼不受尊重這一點，但以訛傳訛之下，就變了托尼因為沒有隊友送上生日蛋糕而「嬲嬲豬」的說法。

托尼當時對於經理人的說話不置可否，只表示「不要將非由自己說出的話當成事實」，並要求外界以他在曼城表現作準，但就承認自己在曼城過得不快樂。

【英超流行經典50人．前鋒篇】：

+ 55 + 54 + 53

托尼曾助科特迪瓦奪得非國盃冠軍。（資料圖片）

為「生日蛋糕」meme不勝其擾

時至今日，「耶耶托尼冇生日蛋糕嬲豬」已經變成了一個meme，但就到托尼不勝其擾。托尼曾向《泰晤士報》說：「一個生日蛋糕損害了我的名聲，法國或非洲人見到我時，都會問我『要蛋糕嗎？』我嬲到極點，所以之後跟Seluk說不要再這樣為我發聲了。」

托尼轉戰中超前曾效奧林比亞高斯。（資料圖片）

青島黃海微博未見祝賀托尼的留言。（網上圖片）

「生日蛋糕」事件確實是個津津樂道的趣事，但不足以掩蓋他在「藍月亮」的精彩日子。托尼2010年夏天以2400萬英鎊由巴塞隆拿轉投曼城，時任領隊文仙尼將他放在中場，令到在巴塞有時要踢中堅的托尼得到解放。

2013/14年球季，托尼攻入20個英超入球、9次助攻，傳球成功率高達9成，後上助攻令到英超一眾後衛聞風喪膽，其後更成為了曼城的死球專家。

Yaya, happy birthday! Have a great one and hope you get a cake!

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