【足球】耶耶托尼37歲生日　曼城「生日蛋糕」事件變成笑話

耶耶托尼(Yaya Toure)今日(13日)37歲生日,再次令人想起多年前效力曼城時,其經理人借故批評「藍月亮」的經典笑話。 托尼現時效力的中甲球隊青島黃海,又有沒有「識做」恭喜今日壽星?

耶耶托尼曾效力巴塞隆拿、曼城兩支歐洲勁旅,贏得兩次西甲、3次英超及一次歐聯。2018年離開曼城後,這名科特迪瓦中場曾效力過奧林比亞高斯,但只踢了5場就解約,一度傳出引退,最後走到中國加盟中甲球隊青島黃海。

耶耶托尼(科特迪瓦中場):上月底傳出與陝西大秦之水接觸的耶耶托尼,目前仍身在英國。(FIFA影片截圖)

去年出場14次入兩球的托尼,助青島以中甲冠軍身分今年升上中超,但新冠肺炎今年初於中國武漢爆發,使得全球體壇陷入停擺,托尼於中超獻技要等一等。

5月13日是耶耶托尼的生日,但青島的微博未見有祝賀,未知他本人會有什麼感覺呢?

生日對托尼來說,不,應該是對其經理人來說,是一件十分重要的事。2014年,有傳耶耶托尼於曼城過得不快樂,離隊傳聞滿天飛,其俄羅斯籍經理人一句話更是火上加油。

耶耶托尼上陣為球隊帶來不少攻勢。(視覺中國)

耶耶托尼否認掛靴傳聞後,早前宣布加盟青島黃海。(青島黃海微博截圖)

Dmitry Seluk於當時一個訪問中確認托尼的確想離開曼城,原因眾多,但其中一樣是曼城對他的態度,直指曼城「不尊重托尼」,「使托尼感到傷心」。

Seluk更舉例:「托尼生日的事證明了球隊完全不關心陣中球星。他們說什麼也可以,『噢,我們喜歡他,但我們忘了。』在他生日時,球會內沒有人跟他祝賀,就連握個手也沒有,這態度令人作嘔。」

耶耶托尼過去曾效力巴塞及曼城等球會,亦獲獎無數。(Getty Images)

事實上,Seluk從未直接要曼城給托尼送上生日蛋糕,真相是他指出曼城贏得該季英超時,班主以一個「100kg 蛋糕」祝福,但球會中沒有人跟托尼慶祝生日,想指出托尼不受尊重這一點,但以訛傳訛之下,就變了托尼因為沒有隊友送上生日蛋糕而「嬲嬲豬」的說法。

托尼當時對於經理人的說話不置可否,只表示「不要將非由自己說出的話當成事實」,並要求外界以他在曼城表現作準,但就承認自己在曼城過得不快樂。

托尼曾助科特迪瓦奪得非國盃冠軍。(資料圖片)

為「生日蛋糕」meme不勝其擾

時至今日,「耶耶托尼冇生日蛋糕嬲豬」已經變成了一個meme,但就到托尼不勝其擾。托尼曾向《泰晤士報》說:「一個生日蛋糕損害了我的名聲,法國或非洲人見到我時,都會問我『要蛋糕嗎?』我嬲到極點,所以之後跟Seluk說不要再這樣為我發聲了。」

托尼轉戰中超前曾效奧林比亞高斯。(資料圖片)

青島黃海微博未見祝賀托尼的留言。(網上圖片)

「生日蛋糕」事件確實是個津津樂道的趣事,但不足以掩蓋他在「藍月亮」的精彩日子。托尼2010年夏天以2400萬英鎊由巴塞隆拿轉投曼城,時任領隊文仙尼將他放在中場,令到在巴塞有時要踢中堅的托尼得到解放。

2013/14年球季,托尼攻入20個英超入球、9次助攻,傳球成功率高達9成,後上助攻令到英超一眾後衛聞風喪膽,其後更成為了曼城的死球專家。

