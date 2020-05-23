【德甲】多蒙特兩球淨勝禾夫斯堡　夏維斯弗到漏領利華古遜報捷

德甲重開後第二周，「蜜蜂兵團」多蒙特繼續留守周六頭場，挾上周打吡戰大勝之勢，今仗作客禾夫斯堡，結果兩球輕取「狼堡」，復賽後兩連勝兼零失球。 慕遜加柏在主場卡板「真球迷」的支持下，卻未能全取3分，大勇的利華古遜隊長夏維斯梅開二度，慕軍於主場以1：3落敗。

德甲上周重燃戰火，成為新冠肺炎下首個復賽的歐洲五大聯賽，並由「魯爾區打吡」打頭陣，結果多蒙特以4球大破史浩克04。「蜜蜂兵團」相隔一周後作客禾夫斯堡，期望繼續向榜首的拜仁慕尼黑施壓。

今輪德甲開賽前，各場賽事有默哀儀式，悼念德國的新冠肺炎死難者。所有球隊亦與上周一樣，繼續遵守賽會守則，賽會在今輪起調整換人條件，可以一次過作5個調動。

夏蘭特「社交距離式」慶祝放笑彈 25秒賽後訪問惹熱議

夏蘭特獲前教練形容為「足球人造人」 曾短時間增肌打爆沙包

德甲今輪開賽前進行默哀儀式，悼念德國的新冠肺炎死難者。（Getty Images）

多蒙特主帥法夫爾（Lucien Favre）沿用上仗正選陣容，前線由夏蘭特掛帥，配合杜根夏薩特及祖利安白蘭特（Julian Brandt）向「狼堡」防線進襲，查頓辛祖則先列後備。

多蒙特上半場主導戰局，控球率佔優，戰至中段「小夏薩特」右路一次突破地波傳中，雖然夏蘭特「大漏」，伏兵遠柱的古里路（Raphaël Guerreiro）輕鬆撞射建功，多蒙特32分鐘先開紀錄。

落後一球的狼堡下半場傾力反撲，製造不少具威脅埋門，可惜把握力欠奉。多蒙特下半場中後段把握一次反擊機會，後備入替的查頓辛祖長驅直進，造就阿舒拉夫（Achraf Hakimi）禁區內射成2：0，奠定勝局。

古里路門前撞射建功，連續兩場有士哥。（Getty Images）

另外，在主場放置印有球迷樣貌卡板的慕遜加柏，一眾主場「球迷」終於可以亮相。狀態甚勇的客軍隊長夏維斯（Kai Havertz）在上半場7分鐘打開紀錄，雖然主隊由「小杜林」馬古斯杜林（Marcus Thuram）於下半場扳平，但夏維斯6分鐘後主射12碼得手，這名20歲新星連續兩場梅開二度，加上施雲賓達（Sven Bender）再建一功，利華古遜以3：1作客擊敗慕遜加柏。

夏維斯前線掛帥一樣掂 梅開二度領利華古遜報捷

慕遜加柏的一眾「真球迷」首度德甲亮相。（Getty Images）