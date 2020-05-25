歐聯│利物浦奇蹟封王15周年　賓尼迪斯憶述如何15分鐘內扭轉乾坤

利物浦2005年歐聯決賽奇蹟封王，被球迷稱之為「伊斯坦堡之夜」或「伊斯坦堡奇蹟」。 眨眼間已經15年，利物浦球迷仍是津津樂道。 半場落後3球，利物浦時任領隊賓尼迪斯在半場15分鐘間如何扭轉乾坤？

當年利物浦勇闖決賽，但星光熠熠的AC米蘭被睇高一線，該支意甲傳統球隊亦有個好開始，傳奇後衛馬甸尼開賽1分鐘就為球隊先拔頭籌。利物浦雖然即時回應，但一直都未能找到追平一球，更於39及44分鐘被AC米蘭射手基斯普連入兩球，半場落後0：3。

利物浦半場失3球，似乎大局已定。（Getty Images）

利物浦眾將落後3球時都十分失落。（Getty Images）

利物浦眾將當時似乎已經「舉白旗」，步入更衣室時人人「頭耷耷」，在場利迷都十分失望，只有一個人仍在想如何力挽狂瀾。

這人正是利物浦領隊賓尼迪斯。

利物浦2005年歐聯決賽正選11人：

+ 7 + 6 + 5

賓尼迪斯半場要球員盡早爭取入球，尋找突破口奪回比賽主導權。（Getty Images）

「當失第2球時，我已在想作出一些改變。失第3球的時候呢？Well，變動明顯地事在必行。」賓尼迪斯在《The Athletic》撰文說道。

賓尼迪斯半場時跟副手亞耶斯泰蘭說：「我來主持半場Team talk，我會告訴他們改打3後衛，中場再加1人。你去與夏文熱身吧。」15分鐘內，如何鼓舞士氣大受打擊的利物浦呢？

賓帥續道：「我給球員的訊息與信心有關，嘗試盡早爭取入球，重奪比賽主導權，這是最重要的。」賓帥又指出，小型球隊半場落後3粒，都會盡量控制損失，避免再輸幾球。

「不過，這是歐聯決賽，我們一定要去盡，然後我的工作就是依據下半場初段的形勢再下決定。結果我們挽回劣勢了。」

利物浦球迷半場吶喊亦鼓舞了球員。（Getty Images）

利迷第12人高歌令球員醒覺

利物浦下半場只花了短短6分鐘，先由謝拉特頭槌追回一球，然後又有史米沙及沙比阿朗素入球，比賽踢到60分鐘，雙方打成3：3平手，一切又回到起點。

除了賓尼迪斯，謝拉特曾表示半場球迷高聲唱會歌「You'll Never Walk Alone」，令到球員心中只想着要回報球迷不離不棄的打氣聲。

利物浦花了6分鐘就將追和3：3。

+ 4 + 3 + 2

利物浦及AC米蘭力戰120分鐘，「神奇隊長」謝拉特更一度由中場改踢右閘，最後雙方要以十二碼決勝，「紅軍」門將杜迪克表現神勇，救出派路及舒夫真高的射門，加上第一球的沙真奴自己射失，利物浦雖有懷斯的射門被迪達救出，仍以3：2力克AC米蘭，奪得隊史第5座歐聯冠軍，一座可以永久保存的「大耳盃」。

利物浦最終奪得該季歐聯冠軍，球迷稱之為「伊斯坦堡之夜」。（Getty Images）

賓尼迪斯迷信的一面

賓尼迪斯於場上一向予人一種理性的印象，但原來他亦有迷信的一面。賓帥表示自己在比賽前於酒店等升降機，心想哪一部先到就代表贏、輸、和或十二碼贏波。

雖然沒有透露這個「預言」最後得出什麼結果，但賓帥就指「那是一個心情大上大落的一夜」，就算一台升降機亦會有它的故事。

也許，這就是歐聯的魔力。

利物浦球員抗疫有乜做：