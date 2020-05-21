【英超】各隊終於復操了　利物浦領隊高普：如首天上學般興奮　

英超逐步復操，有人歡喜有人愁，車路士的簡迪特意告假，為免受新冠肺炎感染。 不過，大部份球員亦對復操十分雀躍，利物浦主帥高普更以「開學日」比喻首日開操。

英超在早前驗出3支球隊共6人對新冠肺炎病毒測試呈陽性，但各支球隊仍在周二（19日）如期復操，逐步恢復正常操練。

英超首階段只准許最多5人一起操練，每節訓練不得超過75分鐘，而球員們亦不可有身體接觸。

簡迪擔心新冠肺炎向車路士告假 屈福特後衛離奇染疫

利物浦復操高普真的很高興 復賽一小步個人一大步

利物浦球員們以社交距離下進行訓練。（Twitter截圖）

利物浦在社交網站上載開操的圖片，雖然限制多多，但一眾球員終於回歸團體訓練，眾人亦臉帶笑容，而在操練期間亦緊遵社交距離下訓練。

利物浦主帥高普早前表示復操心情興奮，更以新學年形容復操，「我比平時更早起床，興奮程度就像小時候首天上學一樣。」

車路士的簡迪及屈福特的迪尼分別因擔新冠肺炎而選擇不歸隊操練，高普表示若球員對訓練有擔憂，他們可以在沒有後果的情況下選擇訓練與否，「倘若球員們對訓練感到不安，他們可以自行決定歸隊與否，球隊將不會有任何懲罰，我們亦理解並尊重他們的決定。」

高普對復操大感興奮，亦表示不會強逼球員歸隊。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

曼聯在首次病毒測試後，未有任何職球員呈陽性反應，在同日分開多個小組進行操練。隊長哈利馬古尼坦言首日復操感覺良好，他們亦感到十分安全，「訓練場上人數不多，每人也有相當寬敞的空間，而隊友和教練亦十分遵守社交距離，我深信所有人不會在這會環境下受感染。」