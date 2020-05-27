【花式溜冰】俄羅斯美少女獲第四項世界紀錄　疑似情傾羽生結弦

俄羅斯15歲花式溜冰美少女托路索娃（Alexandra Trusova），再獲健力士世界紀錄機構承認一項紀錄，個人獨得的女子花式溜冰世界紀錄增至四個。 不止又靚又叻女，托路索娃還是有名「汪奴」，天天跟愛犬Tina在一起可愛互動，不過一張她跟日本冰王子羽生結弦的甜蜜合照，加上主動向對方要求陪練，很難不令人往感情方向猜想……

托路索娃2019年才首次踏足成人賽，表現已一鳴驚人，極高難度的四周跳躍動作成為她的專屬名詞。她先後在花式溜冰大獎賽加拿大和俄羅斯兩個分站奪冠，並在大獎賽總決賽得到季軍。

她的崛起卻非無跡可尋。4歲開始學習溜冰，2016年轉投名師杜比列莎（Eteri Georgievna Tutberidze）及杜迪哥夫（Sergei Dudakov）門下，托路索娃（Alexandra Trusova/ Александра Вячеславовна Трусова）早在青年賽所向披靡。

托路索娃獲得第四項健力士世界紀錄。（資料圖片）

2018年花式溜冰大獎賽青年組決賽輕鬆奪冠的一套動作，她一口氣做出三組四跳動作，其中四周後外點冰跳（或外點跳／Top loop jump），以及四周勾手跳（魯茲跳／Lutz jump）均是女子史上第一人，創下兩項世界紀錄。

花式溜冰的常見跳躍動作，主要分為六種。當中以「後外點冰跳」最容易，一周半跳（Axel jump）為最難，難度第二最高的就是勾手跳。當時年僅13歲的她，竟然在大賽決賽順利完成四周勾手跳，天份、技術、膽識缺一不可。

天才溜冰美少女托路索娃（按圖進入）

+ 14 + 13 + 12

到2019年升上成人組，她先在大獎賽加拿大分站創下自由滑166.62分的新女子世界紀錄，繼而在大獎賽總決賽做出四周後內點冰跳（菲利普跳／Flip jump），最新獲健力士紀錄機構承認為全球首位做出四周後內點冰跳的女子選手。

托路索娃與汪星人甜蜜互動（按圖進入）

+ 23 + 22 + 21

最愛汪星人 小狗Tina常伴左右

場內的托路索娃一臉銳氣，脫下溜冰舞衣，卻是個活潑可愛的少女。她的Instagram充滿她跟芝娃娃小狗Tina的合照，過去一年，無論練習和比賽，Tina總是陪伴在側。

她接受奧運官方頻道訪問時稱，Tina是她在比賽中成功做出兩組一周半跳的禮物，記者開玩笑問她如果做出三組一周半跳，是否又會有多一隻小狗，她開心地說：「那是媽媽已答應的禮物」，還說她贏得花式溜冰青年組世界冠軍後，爸爸答應送她一隻貴婦狗。果然隨即在IG看到她跟三隻小狗的合照，一臉滿足。

邂逅冰王子

情傾羽生結弦？

她的IG還上載跟日本冰王子羽生結弦的合照，她訪問時談起羽生即一臉腼腆，提到曾在練習時主動提出跟對方一起練四周後外點冰跳，「第一次時我們都失手了，第二次我倆都做得很好。」

去年大獎賽加拿大分站是她升上成人組後首個大賽，羽生結弦在賽後派對大讚小妮子是個特別的選手，逗得她十分開心，於是她大膽提出跟對方一起練習，羽生一口答應。

不過花式溜冰界仰慕羽生結弦的美少女，豈止托路索娃一個？曾經是她的同門師姐、外號「月野兔」的梅德韋杰娃（Evgenia Medvedeva）便盛傳鍾情日本冰王子，甚至不惜離開恩師杜比列莎，直接轉投羽生結弦教練白賴仁奧沙（Brian Orser）門下。

杜比列莎與杜迪哥夫桃李滿門，去年的大獎賽決賽便曾創出三大愛徙高斯托妮亞（Alena Kostornaia）、舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）與托路索娃包辦冠亞季軍的佳話。然而近日托路索娃步「月野兔」後塵，離開恩師懷抱，轉投一代俄羅斯冰王子普魯申科（Evgeni Plushenko）門下，最初她不願講出原因，及後承認覺得教練對她的關注及不上高斯托妮亞和舒查巴高娃。