【英超】復賽6場大戰或移師中立場　英警方嚴控利物浦封王戰

英超將於6月17日復賽，對於苦等愛隊封王多時的利物浦球迷而言，自然份外期待。 不過，紅軍的特殊狀況，亦成為英國警方特別「關心」的對象，為了減低人群在球場外聚集的可能，包括利物浦封王戰在內的多場英超大戰，都大有機會要移師中立場舉行。

英國《利物浦回聲報》、《衛報》等媒體報道，當地警方計劃將至少6場英超賽事置於中立場舉行，當中不少都與利物浦有關，包括6月20日上演、愛華頓對利物浦的默西塞德郡打吡戰，曼城對利物浦、紐卡素對利物浦、愛華頓對利物浦亦「榜上有名」，此外，警方的公告指「利物浦有機會贏得聯賽冠軍的賽事」亦需要「轉場」，令紅軍基本上無法在主場奪冠。

除了多場與利物浦有關的賽事，曼城對紐卡素、曼聯對錫菲聯兩場賽事，亦被警方要求轉移到中立場作賽。

利物浦去年遠在馬德里奪得歐聯冠軍，球迷仍在利物浦士狂歡，將比賽移師到中立場真的有用嗎？（Getty Images）

南約克郡警察局副局長Mark Roberts強調，一切措施都是為了公眾健康及安全：「大部份餘下賽事都會根據原定的主場作客安排進行，只有少數賽事需在中立場舉行，這一切還未有定案……計劃其中一個重要部份，是讓球迷們繼續遵守社交距離，不要進入球場或在球場外聚集」。

英國正逐步放寬隔離措施，下周一（6月1日）開始，將容許最多6人在公園或家中花園聚會。但利物浦球迷已苦等英超冠軍30年之久，即使賽事移到中立場舉行，到底是否能阻止當地利迷上街狂歡？

利物浦上季奪得歐聯冠軍後舉辦盛大巡遊，相信難在今季重現。（Getty Images）

利物浦若要在空無一人的中立場奪冠、又無法舉行冠軍巡遊，無疑令這苦等多時的冠軍有點美中不足。不過，紅軍隊長佐敦軒達臣日前就鼓勵球迷：「若我們贏了，而球迷不在場……我們也只能接受。若我們贏了，我們會很開心，然後就可以展望將來－－無論要等多久，只要等到球迷可以入場的一天，我們就會一起慶祝！」

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