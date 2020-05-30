【足球轉會】利物浦手緊迪姆華拿來投機會渺茫　高普情傾巴塞翼鋒

今季轉會市場其中一個焦點，自是德甲RB萊比錫的前鋒迪姆華拿（Timo Werner），他多次與奪冠在望的利物浦扯上關係，但華拿的「贖身費」過高，或導致交易破裂。 西班牙傳媒此時透露，高普有意與「舊愛」再續前緣，成為迪姆華拿的取替品。

RB萊比錫的前鋒迪姆華拿與利物浦主帥高普互為欣賞，可惜「贖身費」太高，利物浦受新冠肺炎疫情影響，不會動用5200萬鎊的買斷條款，使華拿轉會紅軍一事大有機會就此告吹。

高普一直希望為利物浦進攻「三叉戟」找來替補球員，可惜陣中的沙基利及奧歷治未能成為高普的心水。當華拿來投機會渺茫後，盛傳高普將注意力放在狼隊的「大隻佬」艾達馬查奧爾身上，但該名前巴塞青訓產品轉會費亦不菲，隨時高達6000萬鎊，比買斷華拿的費用還要高。

利物浦嫌貴不為迪姆華拿贖身 全因看中另一超級神鋒

迪姆華拿的買斷費用過高，大有機會未能加盟利物浦。（資料圖片／Getty Images）

關於利物浦引援的傳聞滿天飛，西班牙《世界體育報》傳來另一則消息，表示巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）是高普的新目標。迪比利加盟巴塞前，正正效力高普曾經執教的多蒙特，但他在高普離隊後才加盟，二人「完美地」錯過對方。據聞高普相當欣賞迪比利，但他的轉會費同樣高昂。

迪比利仍在養傷，去年底至今未曾披甲。雖然他才華橫溢，卻是出名的「麻煩友」，場外紀律一般，訓練不時遲到，甚至因「打機」而無故缺席練習，若果他加盟紅軍，未知是福或是禍。

高普對奧士文尼迪比利甚為欣賞，西媒表示高普如今有意引入該名巴塞翼鋒。（資料圖片／Getty Images）

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