【足球轉會】巴塞神童或成肺炎疫情犧牲品　隨時被交易至祖雲達斯

在歐聯及西甲的歷史名冊中留名﹑年僅17歲的巴塞隆拿「神童」安素法迪（Ansu Fati），或許沒有機會再度改寫巴塞的紀錄。根據意大利傳媒消息，巴塞有意以法迪成為交易籌碼，羅致他們心儀的祖雲達斯中場。

屢破紀錄的「神童」安素法迪，原以為他在巴塞的前途將一切光明，但如今他的巴塞生活，或許就此告一段落。根據意大利傳媒《Tuttosport》的消息指，因為新冠肺炎影響經濟關係，巴塞只好以交換球員羅致心頭好，安素法迪正是交易籌碼之一。

17歲小將法迪又創紀錄 巴塞半力出戰踢國米落歐霸盃

17歲安素法迪1分鐘內轟兩球 破西甲最年輕入球紀錄

看似前途一帆風順的法迪，他的巴塞生涯會否就此完結？（資料圖片／Getty Images）

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據報巴塞隆拿有意以法迪及艾法美路作籌碼，以換取祖雲達斯中場比真歷（Miralem Pjanic）加盟。安素法迪雖然在今季聯賽取得4個入球，但據悉巴塞有意外借法迪，讓他有充足的上陣機會，加速他的成長。法迪似乎對球會的安排感到失望，巴塞新帥斯迪恩亦「開綠燈」讓他離隊。

巴塞有意以兩將換取祖雲達斯中場比真歷。（資料圖片／Getty Images）

2002年出生的安素法迪，早在2012年加入巴塞青年軍，在去年首度代表巴塞隆拿一隊上陣，並多次創下不同的紀錄。

該名畿內亞比紹的年輕球員早在去年8月以16歲304日之齡，打破前輩保贊的紀錄，刷新西甲的最年輕入球球員紀錄。法迪及後在年底的歐聯射破國際米蘭的大門，以17歲40日成為歐聯的最年輕入球者。安素法迪在今年2月的聯賽1分鐘內轟入兩球，改寫西甲最年輕梅開二度的紀錄。

安素法迪曾在西甲及歐聯打破多項紀錄。（資料圖片／Getty Images）

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