【德甲】拜仁慕尼黑救火教頭創誇張走勢　利物浦目標再成救世主

德甲復賽後，拜仁慕尼黑繼續勢如破竹，上仗險勝爭標死敵多蒙特後，今晨（31日）再以5球大破護級份子杜塞爾多夫。 拜仁自去年11月換上漢斯菲力克（Hans Flick）任暫代主教練後保持強勢，漢斯菲力克坐正後不久，更已追平哥迪奧拿的紀錄。

拜仁慕尼黑主場對杜塞爾多夫，15分鐘已有對手後衛真卡佐真遜「擺老烏」打開紀錄，再由班捷文柏華特（Benjamin Pavard）及羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）接連建功，半場已領先至3：0；「羅拔仔」換邊後不久再入一球、加上加拿大新星艾方素戴維斯緊接破門，拜仁輕鬆以5球獲勝。

再一次全取3分後，拜仁已在榜首拉開10分距離，遙遙領先今晚深夜才出擊的多蒙特，在德甲僅餘5輪賽事之下，達成聯賽8連霸的機會已高唱入雲。

羅拔利雲度夫斯基入球後，向著鏡頭慶祝。（Getty Images）

拜仁慕尼黑對杜塞爾多夫精華影片：

利雲度夫斯基今仗攻入個人今季27場聯賽的第29球，繼續在德甲射手榜領先，大有機會連續3季成為聯賽神射手，31歲的他亦在新秀如迪姆華拿、艾寧夏蘭特群起之下，力證自己仍是德甲最佳前鋒。

拜仁輕取杜塞爾多夫後，下仗將作客暫列第3位的利華古遜，意味利雲度夫斯基會再與另一新星－－夏維斯（Kai Havertz）正面對決。20歲的夏維斯盛傳獲利物浦相中，出任進攻中場的他今季已交出11個入球及5次助攻，昨晚「藥廠」作客弗賴堡，亦是靠他「一箭定江山」以1：0險勝，他亦因而成為德甲史上首位在21歲前攻入35個德甲入球的球員。

儘管夏維斯在比賽末段傷出，利華古遜主帥彼得波斯（Peter Bosz）指愛將「沒有問題」，可以在下周主場對拜仁的大戰中上陣，屆時球迷將可見到他與利雲度夫斯基正面對決。

夏維斯（右一）再次攻入精彩入球。（Getty Images）

成為利物浦目標的靚仔小生夏維斯：

+ 3 + 2

夏維斯的精彩入球：

暫代主帥有望躍升拜仁最強主教練

值得留意的是，目前帶領拜仁慕尼黑的漢斯菲力克去年以助教身份，接任被炒的尼高高華出任暫代教頭，當時拜仁剛經歷一段4戰僅1勝的劣勢，在積分榜上仍落後，但菲力克接手後卻令球隊谷底反彈。

菲力克接手後首戰，即領拜仁在主場大炒死敵多蒙特4：0，儘管之後兩仗接連敗予利華古遜及慕遜加柏，此後的15場聯賽卻只失了2分，整個2020年除了RB萊比錫曾令他們失分之外，再無其他對手可做到，終在4月初獲球會開出長期合約至2023年。

菲力克同時把握其他爭標對手往往欠缺持久力的毛病，一口氣從落後、到升上榜首並拉開10分差距。菲力克上任後在各項賽事25戰已獲得22勝，追平哥迪奧拿在2013年上任後，首25場比賽的勝績。