【行山】由零開始建立鞍山探索館　館長Ric見證郊野垃圾問題加劇

鞍山探索館館長陳子恒（Ric）與馬鞍山為伴5年，見證疫情期間行山人數急升，行山徑上的垃圾問題亦愈來愈嚴重。他試過由昂平露營後下山，沿途執垃圾，拾到超過110個煙蒂。 鞍山探索館於是聯合多個山野組織，在過去周日舉辦「山野大奇蹟日」，招募百多名義工在大帽山、西貢、城門等地清徑，並向行出人士宣傳自己垃圾自己帶走的訊息。

鞍山探索館與野外動向HK Discovery主辦「山野大奇蹟日」，多個行山界組織及KOL響應，逾百名義工周日（5月31日）分成多個小隊，以8人為一組，到西貢、馬鞍山、獅子山、城門、大帽山等行山熱點執垃圾，並沿途向行山人士派發背包提示帶，推廣山野保育意識。

鞍山探索館館長Ric早上在馬鞍山村的村巴站迎接各位義工。（顏銘輝攝）

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義工出發前都在背囊上掛上提示帶，義工亦會沿路向行山人士派發這款提示帶。（顏銘輝攝）

作為發起人，鞍山探索館館長Ric大清早就在馬鞍山村等待義工，安排義工分隊出發，到馬鞍山不同的地方清理山徑。Ric帶領其中一隊義工，沿馬鞍山郊遊徑登金鹿坳，再到行山打卡的熱點昂平高原。

馬鞍山郊遊徑垃圾問題嚴重

在馬鞍山一帶的行山徑之中，Ric指這段上昂平的郊遊徑垃圾問題最嚴重。他解釋：「這條行山徑適合不同類型的人士。新手行得到，喜歡挑戰的朋友上來之後又多其他路線選擇，有不同的玩法。人流比較密，所以垃圾問題都較嚴重。」

義工執到什麼垃圾？：「山野大奇蹟日」義工清徑 馬鞍山顯眼位置撿多個安全套

Ric表示這個垃圾桶是垃圾黑點，桶旁有很多垃圾。（顏銘輝攝）

還未離開馬鞍山村，走過上山必經的馬路時，Ric便向義工及記者指出一處垃圾黑點。那裏有幾個鄉村垃圾桶，垃圾桶旁的空地有不少垃圾。Ric表示，當日已經算少垃圾，他見過有次垃圾桶爆滿，遊人就將垃圾扔在桶邊，令到桶邊垃圾堆積如山。

義工清理好這個位置後，繼續沿郊遊徑進發。雖然由馬鞍山村到昂平的路程不足兩公里，但Ric預告還有兩處垃圾黑點。橫過山澗，沿天然山徑行，拾級而上，途中有張長凳。Ric直言：「這個位置是煙格。」

Ric指這個長凳休息位置是「煙格」，乃馬鞍山郊遊徑上一個垃圾黑點。（顏銘輝攝）

昂平落山曾撿過百煙蒂

Ric續說：「試過有次去昂平營地露營，我落山時順手清徑，最後執爆了一個垃圾袋，最誇張的是執到超過110個煙蒂。煙蒂主要在沿路的休息點，例如涼亭、長凳及開揚觀景的地方。遊人會在那些地方逗留，那些人吸煙的話，煙蒂就會留在那裏。」

離開長凳位置繼續上山，行至分岔路口，乃麥理浩徑、馬鞍山郊遊徑及往鹿巢石林小路的交匯點，此地名為金鹿坳，那裏有座涼亭。Ric說：「垃圾黑點？就是這個金鹿坳的涼亭。我曾經見過，在樹腳有很多果皮及花生殼，有些擺了一段時間，有的就很新鮮。有次，我執乾淨，但一星期後，我又見到同一位置有垃圾，這代表人們習慣將垃圾扔在那裏。」

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金鹿坳的涼亭是郊遊徑上另一個垃圾黑點。（顏銘輝攝）

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疫情期間發現多新手行山

在馬鞍山上工作5年，Ric幾乎由零開始，將停止營運多年的教會，活化成為鞍山探索館，讓公眾了解馬鞍山礦場的歷史，並成為行山人士的休息站。Ric表示由今年1月疫情開始後，行山人數急增，「我們的探索館就在郊野公園旁邊，1月開始發現多了郊遊人士及垃圾，其中很多是新手，因為他們會來找我們問路及不同的查詢。」

Ric希望行山人士可以帶走自己的垃圾，保持郊野環境清潔。（顏銘輝攝）

Ric慨嘆：「我們自己間中都會行馬鞍山郊遊徑，見到垃圾問題的確比以前嚴重。」漁護署向郊野公園及海岸公園委員會遞交的數據指，今年1月收集了276噸垃圾，比去年同期多7%，今年頭3個月的垃圾總量有874噸，比去年首季升24%；郊野公園今年頭3個月有超過340萬遊客，比去年同期升8.5%。

雖然鞍山探索館在山野之中，但Ric不覺得上班地點偏遠，還很享受馬鞍山的大自然環境及鄉村情懷，「跟村民熟絡，大家行過會打招呼，他們種了疏菜，都會送給我們食。有時放工，不想離開這座山，不如就在山上露營過一晚。」

Ric十分喜歡馬鞍山的環境，不時到昂平露營。（顏銘輝攝）

+ 5 + 4 + 3

Ric希望藉鞍山探索館凝聚公眾，除了介紹礦場歷史文化，他亦希望透過這個平台為馬鞍山做點事。行山垃圾問題嚴重，加上2月鹿巢山山火，所以鞍山探索館發起「山野大奇蹟日」，清徑兼推廣保育。Ric很珍惜馬鞍山的郊野環境，希望大家合力保護，他歎道：「這個地方真的很舒服，讓人可以停下來休息。」

大隊已經先行落山，Ric仍然「依依不捨」，在昂平繼續執垃圾。（顏銘輝攝）

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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