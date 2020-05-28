行山客私地僭建登山險路　東駿苑法團難阻硬闖者：幾乎每日都報警

筲箕灣東駿苑旁一條行山徑最近成為社區焦點。過往曾有行山人士以水泥僭建出一條登山小徑，東駿苑法團接獲地政總署警告後，成員已移除僭建物，山坡只剩爛地，法團圍封有關路段及豎立告示，建議街坊稍移玉步到前面的正規行山徑上山。豈料，措施不但未能阻止行山客強闖，甚至有人多次向居民及保安動粗。當一條行山徑成為地區風眼，有人為重踏山徑出動游繩，亦有九旬長者持杖走泥路，險象橫生。法團秘書陳展浚慨嘆事態越演越烈，溝通失效，法團現時幾乎每天都會報警：「既然你行山都係想做運動啫，點解唔肯行多兩步？」

地上有不少嘗試圍封小路入口的膠帶，但均悉數被毀。（蔡正邦攝）

東駿苑業主立案法團秘書陳展浚向《香港01》表示，行山徑問題於糾纏屋苑住戶多年。法團自去年年底上任後着手處理，他解釋過往曾有人在山坡以花崗岩建樓梯上山，地政總署曾來信要求移除山坡僭建物，「唔可以僭建好基本」。法團移除僭建物後，該山徑只剩下一片泥濘，每逢下雨更是危險，故法團以膠帶圍封，同時在當眼處張貼禁止進入的告示。他解釋，一旦有行人於該非法行山徑發生意外而引發訴訟，疏忽管理山坡的法律責任一律由屋苑承擔，兩周前便發生有老伯執意沿該山路上山，失足而滾下山。

非法山徑只剩下一片泥濘，法團以膠帶圍封 ，但並未能阻止行山客強闖。（受訪者提供圖片）

+ 4 + 3 + 2

行山客執意走險路 有人曾出動游繩上落

不過相關措施並未能阻止行山客強闖，反而有街坊鬥氣般堅持走險路。陳展浚指，有行山人士多次破壞膠帶及告示，起初法團一星期更換三、四次膠帶，後來即使增加至一日一次，仍有人強闖非法行山徑，甚至曾有人出動游繩上落，早前有90多歲老伯即使持杖，也寧願冒險在該處走上山，也不肯循正規行山徑上山。陳展浚坦言，「既然你行山都係想做運動啫，點解唔肯行多兩步？」

陳展浚指有人多次向居民及保安動粗，法團幾乎每天均會報警一次。（受訪者提供圖片）

溝通失效 引發退休警反包圍退休警事件

陳展浚更指有人為此多次向居民及保安動粗。他憶述有保安員巡視該處，進行簽簿、拍照時，竟被行山人士掌摑及拍打手機。由於事態越演越烈，溝通失效，法團現時幾乎每天均會報警一次。前法團曾發出公開信，批評現任法團為「黃絲法團」，挑起地區衝突。陳表示，有建制派成員曾派出退休警阻撓法團處理非法行山徑一事，結果引發屋苑十數名退休警出來反包圍對方的退休警成員。他認為，安全不分黃藍，「如果個伯伯係藍，你又係藍，你咪勸佢唔好行條咁危險嘅路，呢個先係最顧及街坊安全嘅做法，而唔係送街坊去死」。近日屋苑更出現寫有工聯會字眼的橫額，內容指「支持行山人士合法行山權益 反對東駿苑法團霸權」，令法團成員不明所以。

當區街坊陳太（右）指，該山坡歸屋苑管理，新任法團已做了不少措施阻包括圍封封條、豎立告示、甚至報警處理，惟仍然無法阻止行山客強闖該處。（蔡正邦攝）

居民慨嘆：行山客有事，我哋要負責

記者今早曾到涉事山坡巡視，發現該小路置有明顯告示，指示該為屋苑範圍，嚴禁攀爬。地上亦有不少嘗試圍封小路入口的膠帶，但均悉數被毀。東駿苑居民陳太指，該山坡歸屋苑管理，新任法團已做了不少措施阻止行山客進入，包括拉起封條、設置告示、甚至報警求助，惟該處仍屢被行山客破壞，無法阻止他們執意上山，「佢哋有事，我哋要負責㗎嘛，你問我有咩睇法，當然係照返正常，唔好係嗰度上。」

民主黨東區區議員周卓奇指，目前正協助東駿苑與耀東邨的街坊溝通，向街坊解釋法團接獲政府通知，清理僭建物屬其法律責任。周卓奇指，隨涉事山路外，其實另有一條安全的行山徑，呼籲街坊依正規行山徑行走，「唔想街坊有危險」。