行山「垃圾蟲」　罰款可了事？

疫情令不少市民培養了一個新習慣，就是到郊區消遣。行走山野呼吸新鮮空氣，固然是都市人大樂事，不過隨山徑及郊野公園的人潮漸增，人類對環境的破壞也變本加厲。環境局局長黃錦星周三（27日）回覆立法會議員質詢，指在今年首四個月，漁護署共檢控60人在效野公園違規亂拋垃圾。然而對比遺留山野的大量垃圾，被檢控的「垃圾蟲們」或許只是冰山一角。

網民Joan於周六（9日）行經屯門麥理浩徑（第十段），期間於路上發現一石屎躉竟被部份行山人士當成垃圾桶，旁邊的垃圾更放置2星期仍無人理會。（網民Joan授權圖片）

檢控難敵垃圾蟲

山徑不同市區，政府難以經常派員行山監察，守護山野清潔，市民自律仍至為關鍵。可惜不少行山人士仍然忘記「自己垃圾自己帶走」，導致不少山徑布滿垃圾，有時亦見口罩踪跡，相信是疫情期間的熱潮「遺物」。《香港01》5月初報道便指出，大帽山上布滿垃圾，甚至有露營帳幕乃爐具遭人丟棄，部分人更將垃圾攝入石隙，既難以清理亦禍害生態。

行山熱潮為山野帶來不少垃圾，而當局加緊巡邏，亦使漁護署的檢控數字急增，今年1至4月已有60宗亂拋垃圾檢控，僅四個月時間已迫近2019年度92宗的全年「成績」。對比近月行山人次的急增、滿布山野的垃圾可見，60宗的檢控個案或許只能起到警愓作用，問題並不能單靠罰款解決。

加緊執法取締「垃圾蟲」固然重要，但如何在檢控以外再尋出路，也是局方的當務之急。漁護署及康文署可首先從改進宣傳入手，例如在固有的宣傳形式以外，考慮以活動或節日形式在長假期宣傳「山野無痕」，或在熱門山徑起點向行山客派發環保垃圾袋，讓行山客帶走垃圾，以此推動行山新手再遊山徑時可以有所改進。

山徑訂承載上限

考慮到山徑難以執法，單靠宣傳又難迫使行山客遵守規則，漁農署及康文署可研究因應山徑受歡迎程度，為不同山徑設定人數承載上限。因為大部分山徑起點較為偏僻，當局可以交通工具班次限制旅客人數。而當局自家推出的「郊野樂行」亦可在在部分路線遊客過多時，指示市民停止前往熱門山徑。

限制自然區域的遊人人數，在本港其實已有先例，例如米埔自然保護區及濕地公園便有類似做法，分別以許可證及門票形式控制遊人數量。因此若山徑保養情況未如理想，市民的環境保護意識未有改善時，局方可為山徑設人數上限，並透過官方通告建議市民轉換路線，減少市民集中某幾條行山路線。

郊野公園以至不同山徑既屬天然資源，如要以收費、發許可等形式限制市民前往，固然是香港市民的一大損失。因此在研究設承載上限前，當局尚可以努力向遊人推介其他難度相約的山徑，分散不同山徑人流，期望疫症行山潮可以讓行山的禮儀普及，山野垃圾堆積的情況可得以改善。