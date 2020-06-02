德甲｜華拿入球停不了奠定德國神鋒地位　萊比錫主帥暗示留人失敗

轉會市場矚目人物之一的迪姆華拿（Timo Werner），在周一（1日）深夜的德甲聯賽中再有進帳，協助RB萊比錫4：2擊敗科隆。 迪姆華拿是萊比錫前線的數糊人物，主帥拿基斯文當然希望該名猛將留隊，但他直言已費盡唇舌說服他，但似乎華拿去意已決。

多蒙特早前清風送爽大勝榜末的柏達邦，仍有機會爭取聯賽次席的RB萊比錫，在今輪聯賽作客科隆。主隊在7分鐘由祖安哥度巴（Jhon Córdoba）先開紀錄，但萊比錫上半場及後時間由柏德烈舒希克（Patrik Schick）及尼干古（Christopher Nkunku）各建一功反超前。

迪姆華拿在下半場一次簡單反擊，極速殺入禁區單刀得手擴大紀錄，雖然科隆的莫迪斯迪妙射建功，一度燃起主隊的希望，但萊比錫及後由丹尼爾奧莫（Dani Olmo）奠定勝局，以4：2擊敗對手，以58分續居第3位，兩分落後次席的多蒙特。

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RB萊比錫作客4：2反勝科隆，重返聯賽榜第3位。（Getty Images）

今仗建功的6名球員：

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7年來首德國前鋒聯賽攻入25球

萊比錫首席射手迪姆華拿今仗再度建功，攻入德甲重開後的第4個入球，今季累積25個聯賽入球，德國國家隊的官方Twitter隨即公布，華拿是7年來首名德國前鋒單季德甲攻入25個入球。已退休的利華古遜前鋒傑斯寧（Stefan Kießling）在2012/13球季曾錄得27個入球，華拿仍有機會超越前輩的紀錄。

迪姆華拿至今在各大賽事已貢獻31球及12個助攻，絕對是萊比錫陣中不可或缺的主力，而他亦成為利物浦、曼聯及車路士等多支豪門的目標人物，當中與紅軍最為接近，惟據報利物浦不願付出超過5000萬英鎊啟動他合約中的買斷條款。

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迪姆華拿攻入今季第25個聯賽入球，成為7年來首名累積25個入球的德國球員。（Getty Images）

RB萊比錫主帥拿基斯文（Julian Nagelsmann）深知華拿對前線的重要性，已多次開腔游說對方留隊，但他深明該名24歲德國國腳遲早亦會離開球隊。

「我曾經多次說服迪姆華拿留隊，我向他展示他可以在球隊繼續成長，但我不清楚是否能夠挽留他。若果他認為球隊不能再幫助他更進一步，我如何花唇舌亦無補於事，我也想不到其他說話再去挽留他。當然這是他的生涯，他會作出對自己最好的決定。」

拿基斯文已盡力挽留華拿，但難保他將離隊他投。（資料圖片／Getty Images）

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