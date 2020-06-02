【美國示威】咸美頓斥F1眾星沉默　支持和平示威　籲領袖作出改變

F1六屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）早前就美國George Floyd被殺事件發聲，批評F1眾星面對不公義選擇沉默，希望示威者保持克制，並呼籲領袖作出改變，「否則和平不會到來」。

George Floyd在上周二（26日）於美國的明尼阿波利斯（Minneapolis）被捕，一名白人警員在他沒有反抗下以膝頭跪在他的頸上近10分鐘，而George Floyd慢慢失去意識致死。George Floyd事件在美國引起激烈的反響，各地亦有示威者上街，控訴白人警員再度濫殺黑人，示威亦愈演愈烈。

George Floyd遇害一事引起千層浪，體壇中人都紛紛發聲向歧視說不。（網上圖片）

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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不少體壇巨星都就事件發聲，齊齊向種族歧視說不，高呼「Justice for George Floyd」。作為首名及唯一一名黑人F1世界冠軍，咸美頓早前於自己的Instagram上載一名黑人女孩訴說被歧視的片段，並加上「#blacklivesmatter」。

35歲的「咸爺」又於IG Story痛斥其他車手對事件選擇保持沉默：「我見到的是你們都保持沉默，面對不公義卻默不作聲。」

六屆世界冠軍咸美頓批評F1中人面對不公平選擇沉默。（Getty Images）

咸美頓支持和平示威。（Getty Images）

「領袖作出改變才有真和平」

「我從事的行業沒有任何人發聲，」咸美頓續道：「在這個白人為主的體育比賽中，我是少數的有色人種之一，但我只知道自己孤立無援。我以為你們現在見到發生這一切的原因，並會說些什麼，但你們卻不跟我們並肩。我知道你們是什麼人，我亦看清楚你們了。」

咸美頓又表明自己不會跟掠奪及激進份子「同行」，力撐和平示威，又期望各國領袖做點實事：「直到我們的領袖們真的作出改變，真正的和平是不會到來的。」

「直到我們的領袖們作出改變，真正的和平是不會到來的。」（Getty Images）

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車手齊向歧視說不

自咸美頓發聲後，多名車手都於社交媒體表態，包括法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）、雷諾車手列卡度（Daniel Ricciardo）、麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）等。不少車手都附上「#blacklivesmatter」，威廉士今年新人拿迪菲（Nicholas Latifi）向種族歧視及警暴問題就不，並希望最終能還George Floyd一個公道，用上「#JusticeforGeorgeFloyd」。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：