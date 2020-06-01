【西甲】美斯嘆新冠肺炎影響深遠　巴塞隆拿復賽首仗鬥馬略卡

在新冠肺炎疫情影響下，歐洲各大聯賽在停擺後逐步恢復正常，但巴塞隆拿靈魂人物美斯認為，今次疫情已改變了球壇的生態，生活和球壇亦難以回到過去。

西甲由3月12日起因新冠肺炎疫情而停擺，西班牙首相早前宣布由本月8日起可以復賽，西甲賽會確認聯賽由6月11日重開，由「西維爾打吡」打頭陣。

西班牙首相宣布鐵定復賽 力壓英超最快6月8日重開

西甲兩大傳統勁旅巴塞隆拿與皇家馬德里佔據聯賽首﹑次兩位，巴塞以兩分之微暫居榜首，他們將在香港時間14日凌晨4點作客馬略卡；皇馬則在15日的凌晨1點半，主場迎戰伊巴。

巴塞在復賽將迎戰馬略卡，誓力保榜首席位。（資料圖片／Getty Images）

各大聯賽賽季重開最新消息：

+ 8 + 7 + 6

西甲復賽在即，看似意味即將回復正常生活，但巴塞隊長美斯接受西班牙《國家報》訪問時，表示球壇及生活已不能回到疫情前的模樣，「今次疫情對不少人是一個相當大的難關，在疫情期間經歷太多負面的事情，當中失去親友是最大的打擊，我們的生活已經被今次疫情完全改變，對足球世界亦然，我們都回不去了。」

美斯認為疫情對生活及球圈影響甚大，已不能回到過去。（資料圖片／Getty Images）

另外，美斯在個人Instagram為聯合國兒童基金會宣傳，希望更多人協助受新冠肺炎影響的兒童，讓他們順利度過今次疫症並健康成長。

美斯與寶貝子女：