【英超】維拉主帥父親染新冠肺炎亡　球隊致哀悼忠實球迷

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已見放緩，英超已密鑼緊鼓籌備復賽，而各支球隊已逐步復操，準備即將重開的球季。 不過，阿士東維拉主帥甸恩史密夫（Dean Smith）的父親，在感染新冠肺炎後搏鬥一個月後，不敵病魔離世，終年79歲。

新冠肺炎在英國已合共感染超過26萬人，其中逾37000人不幸被奪去生命，但英國政府已向英超重開「開綠燈」，各支英超球隊已逐步回復操練，並目標在6月重開球季。

第三輪病毒測試再添4人確診 球隊通過第二階段復操計劃

甸恩史密夫父親因新冠肺炎離世，終年79歲。（資料圖片／Getty Images）

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在復賽後面對護級壓力的阿士東維拉，主帥在處理球隊開操的事宜之際，同時傳來另一個壞消息，維拉透過官方網站公布，甸恩史密夫在4星期前患上新冠肺炎的父親朗史密夫（Ron Smith），與病魔搏鬥一個月後不幸離世，終年79歲。

朗史密夫是多年的維拉擁躉，更曾經見證球隊史上最光輝的一刻，在1982年的歐聯決賽中，現場目擊愛隊在荷蘭鹿特丹一球勇挫拜仁慕尼黑，至今唯一一次揚威歐洲賽。兒子甸恩在2018年上任維拉主帥，可惜朗史密夫在6年前患上失智症，或者並不知道兒子現正執教愛隊。

維拉在1982年贏得歐聯冠軍，至今唯一一次揚威歐洲。（阿士東維拉Twitter截圖）

甸恩史密夫並沒有令父親失望，因他帶領球隊透過英超附加賽重返英超，在今季更殺入聯賽盃決賽，可惜不敵曼城屈居亞軍。不少維拉球迷亦在Twitter上悼念該名忠實擁躉，並稱他可為兒子帶領維拉而感自豪。

甸恩史密夫上任維拉主帥後，帶領球隊升上英超。（資料圖片／Getty Images）

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