【英超】球會獲准舉行熱身賽　列出5大條件　最快今周開波

英超準備6月17日重開，各球隊都為復賽積極備戰。為了讓20支球隊有更好準備，賽會周二（6月2日）批准各球會舉行熱身賽，並列出5項條件，減低傳染的可能性。

英超還有兩周就復賽，一眾球隊都已復操，但為了以最佳狀態迎接停擺3個月的聯賽，不少英超球會都要求舉行熱身賽，英國傳媒指賽會已接受要求。

英超各隊正為6月17日復賽作準備。（Getty Images）

榜首利物浦已復操：

+ 5 + 4 + 3

《每日電訊報》指英超准許球會舉行熱身賽，可於球場或訓練基地舉行，但就必須符合以下5大開賽條件：

1. 賽前球員檢測全為陰性反應 2. 球會只准於90分鐘車程內的地方作賽 3. 不會派出球證執法，教練團成員代任球證 4. 賽前需為舉行比賽的球場進行風險評估

英超賽會開出5大熱身賽舉辦條件。（Getty Images）

指引列明各隊不准於車程90分鐘以上的地方踢熱身賽。（Getty Images）

新冠肺炎今年初爆發，並蔓延到全球，使得全球體壇陷入停頓，歐洲多國聯賽需要停擺。英超在車路士的赫臣奧杜爾及阿仙奴領隊阿迪達先後確診後，於3月宣布停賽。

英超早前獲得英國政府批准準備復賽，各球會先以個人操練開始復操，其後改為小組操練，早前賽會批准於操練中加入接觸訓練內容。

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