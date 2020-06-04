【英超】曼聯中場雙王不一定有你無我　費南迪斯期待與普巴合作

波基斯費南迪斯在今年一月加盟曼聯後，除了個人表現出色外，更提升曼聯的整體表現，令不少「曼迷」逐漸忘記另一名中場大腦普巴。 在「般奴」來投後，普巴一直養傷，二人一直未有機會在場上合作，該名葡萄牙中場接受訪問時，表示十分期待與普巴並肩作戰。

保羅普巴在今季「傷多過踢」，他與曼聯的合約只剩一年，英國傳媒多次傳出紅魔鬼避免人財雙失，希望盡快將普巴出售，而皇馬及祖雲達斯亦是潛在買家，但至今他的續約及離隊與否仍然是一個謎。

新加盟的波基斯費南迪斯（Bruno Fernandes），極速融入曼聯陣中，在場上以技術及視野俘虜一眾「曼迷」的心，更帶領球隊在短時間中改善戰績，成為球迷的新寵兒，更獲膺2月最佳球員。

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費南迪斯登陸英超首個月，便榮膺2月最佳球員。（資料圖片／Getty Images）

英超將於本月18日重開，各支球隊已密鑼緊鼓進行操練，務求以最佳狀態迎接球季重開。雖然普巴離心甚重，但曼聯早前上載一張二人訓練時的合照，使不少曼聯球迷希望看到二人同場為曼聯披甲。

費南迪斯與普巴的一張合照，令不少曼迷十分期待二人合作。（Twitter截圖）

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般奴：加盟曼聯開心到喊

早前接受前馬其頓國腳Mario Gjurovski的Instagram直播訪問，般尼坦言十分期待與普巴同場，並向該名法國中場「大笠高帽」，「普巴在我加盟後一直養傷，至今仍未有機會在場上合作，我相當期待與他合作。普巴是曼聯其中一名最佳的球員，我非常樂意與普巴這種高水平的球員合作。」

費南迪斯憶述自己得知有望加盟曼聯時，他忍不住喜悅的眼淚，「對我而言，在曼聯效力是我職業生涯的高峰，當我知道有機會加盟曼聯時，我立即致電我的妻子及家人，分享這則喜訊，我當時落下喜悅的眼淚，因為絕對是夢想成真。」

費南迪斯加盟曼聯後，球隊戰績大為改善。（資料圖片／Getty Images）

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