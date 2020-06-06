【曼聯】恩哈路自爆中超受歧視　憤然向賽會投訴竟得無奈回應

非裔美國人George Floyd早前被白人警員所殺，引起體壇對種族歧視的關注。早前續借曼聯至來年一月的恩哈路，接受《天空體育》訪問時透露，自己亦是種族歧視的受害者，他曾在中超遇上相同事件，但中國足協卻對此事無動於衷。

美國明尼蘇達州的警察濫暴事件，國際體壇紛紛對此事發聲，各支球隊亦以眾將合照聲援，向種族歧視說不，早前復賽的德甲球員亦以不同方式在球場上表態。

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德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：

尼日利亞籍的黑人前鋒恩哈路（Odion Ighalo）接受《天空體育》的訪問，他憶述在中超效力時的一次被歧視經過，但他向有關方面投訴後，中國足協竟然坐視不理，「我記得在中超的一場賽事中，我曾遭遇過種族歧視，當時我沒有與他握手，並直接返回更衣室，我怒氣沖沖地向賽會投訴，但有關方面卻未有對事件作出相應回應。一旦我再度在賽場遇到相同事件，我將不再容忍，直接離開球場。」

恩哈路強調種族歧視不應該存在，並呼籲各人一同對抗，「不論任何膚色，我們也是人類，每一人亦應該擁有平等的權利。對抗種族歧視並非一朝一夕，但我希望世界上慢慢地消除這種歧視。」

恩哈路在效力中超時，曾經被種族歧視。（資料圖片／Getty Images）

原效球會上海申花與曼聯趕及在恩哈路的外借期滿前達成共識，同意恩哈路延長借用期至明年1月，使該名即將31歲的前鋒可以繼續披起曼聯球衣。

恩哈路感激兩間球會，使他可以繼續在曼聯「追夢」，「在超過30歲之齡，對即將踏入職業生涯黃昏的我而言，效力曼聯的機會難得，所以我十分珍惜在曼聯的每一分每一秒，不論操練或比賽，我也十分享受。」

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