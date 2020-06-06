【足球轉會】曼聯中場繼續補強　冀羅致賓菲加「八爪魚」

在波基斯費南迪斯加盟後，曼聯猶如如虎添翼，在英超重開後更有望與普巴同場，組成曼聯中場「雙核心」。 曼聯主帥蘇斯克查仍然希望加強中場線，盛傳賓菲加新星費羅倫天奴（Florentino Luis）是曼聯的最新目標。

普巴與波基斯費南迪斯絕對是曼聯的新歡與舊愛，但不少「曼迷」亦期待兩名中場大腦並肩作戰。雖然普巴多次傳出離隊的消息，但該名法國中場在餘下賽季仍留在隊中，當英超重開後，二人有望首度一同為曼聯披甲。

曼聯中場雙王不一定有你無我 費南迪斯期待與普巴合作

費南迪斯加盟曼聯後表現出色，並帶領曼聯提升戰績。（資料圖片／Getty Images）

普巴與費南迪斯配合費特及麥湯文尼等人球員，令人十分期待這條中場線的表現，但看來主帥蘇斯克查並未滿足。曼聯的中場組織能力不容置疑，雖然防守方面擁有馬迪及麥湯米尼，但蘇斯克查仍然希望增強防守能力，而他瞄準賓菲加的葡萄牙新星。

年僅20歲的費羅倫天奴，盛傳成為曼聯的最新轉會目標。（Twitter截圖）

曼聯中場線的主要球員：

根據《ESPN》消息透露，曼聯近日有意羅致賓菲加的20歲中場費羅倫天奴，該名司職防守中場的葡萄牙小國腳，在陣中的位置被加盟球員所動搖，自去年11月底起未曾代表賓菲加在聯賽中披甲，而他在中場覆蓋力高，搶奪能力極高的他，被稱為「八爪魚」。

費羅倫天奴是葡萄牙的小國腳常客，曾助葡萄牙贏得U17及U19歐洲錦標賽的冠軍，而他早已引起不少歐洲球會的注目，曼聯的潛在對手包括利華古遜﹑AC米蘭，貝迪斯及曼聯宿敵列斯聯。據聞曼聯早在今年1月已經與他的經理人見面，在近數個月雙方仍有保持聯絡。

費羅倫天奴在中場覆蓋力強，所以得到「八爪魚」的綽號。（Twitter截圖）

曼聯積極準備球季重開：

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