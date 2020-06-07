【德甲】拜仁多蒙特披特製裝備反歧視　辛祖遭隊友批不成熟

美國非裔男子George Floyd（弗洛伊德）被當地警方壓頸致死，反種族歧視浪潮「Black Lives Matter」席捲全球，上一輪德甲聯賽，多名球星入球後以展示標語等方式表態，德國足總及國際足協終決定不作處罰。今輪賽事，各隊就以更公開的方式宣示立場。

德甲兩大勁旅多蒙特及拜仁慕尼黑，前者今輪在主場對哈化柏林，後者則作客利華古遜。「蜜蜂兵團」賽前高調展示反種族主義的態度，全軍都穿上印有反歧視字句的特製Tee熱身，賽前更與對手哈化柏林一起在中圈以單膝跪姿，教練團及後備球員亦在場邊作相同動作，齊心展現立場。

多蒙特及哈化柏林球員，賽前齊以單膝跪展示反種族歧視立場。（路透社）

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哨聲一響，兩軍又立刻化友為敵，面對頑強的哈化柏林，多蒙特最終憑安利簡恩（Emre Can）接應祖利安白蘭特（Julian Brandt）頭槌妙傳勁射入網，鎖定1：0勝局。

與辛祖私交甚篤的他，賽後卻透過媒體，向近日捲入「剪髮風波」的好友傳話：「查頓需要人指導，他在場內場外都是個好孩子，我跟他關係很好，但他需要學得聰明一點。」辛祖日前因違反德國社交隔離措施、邀請髮型師上門剪髮，而遭德國足協罰款，事後更在社交網絡批評足協做法「可笑」。

安利簡恩不諱言：「人人都需要剪頭髮，但他要學會成熟一點，若他未來再犯這些錯，就可能有無法承受的後果」，不過他強調隊友們沒有因而對他反感，「我們知道他在紀律方面要做得更好，他也明白這一點，我不覺得他是故意讓這件事發生，也許他沒意識到當中的問題，又或者他對某些人在某些方面過度信任」。

安利簡恩（右）談及好友辛祖的剪髮事件，直言這位小將需更成熟。（路透社）

至於作客利華古遜的拜仁慕尼黑，亦在熱身時穿上Tee及戴上臂章，展示反種族歧視標語。在這場前列大戰之中，拜仁由京士利高文、哥列斯卡、基拿比及羅拔利雲度夫斯基各入一球，4：2擊敗有艾拿利奧及華迪斯建功的「藥廠」，保持在榜首領先7分的優勢，最多再贏兩場就肯定可以衛冕德甲冠軍。

值得留意的是，這場賽事有兩項德甲紀錄被破，先是2003年5月3日出生的利華小將華迪斯，以17歲34日之齡打破由前多蒙特中場紐尼沙軒保持的德甲最年輕入球紀錄（17歲2個月）；拜仁中場湯馬士梅拿亦在今仗交出個人今季第20次助攻，打破德甲單季個人助攻數紀錄，舊紀錄為19次，原保持者為2014/15球季的禾夫斯堡中場奇雲迪布尼。

拜仁慕尼黑球員戴上「Black Lives Matter」標語臂章作賽。（路透社）