George Floyd被殺│德甲球員為公義發聲或被罰　FIFA呼籲彈性處理

美國非裔男子George Floyd被白人警員殺害，事件引發全美多地爆發示威，不少體壇中人都就事件發聲，向種族歧事說不。 多名德甲球員包括多蒙特球星查頓辛祖，都用自己的方法去表達自己的想法，德國足總表示將會調查事件，國際足協FIFA周二（6月2日）發出聲明，呼籲各國足總在今次事件上作出彈性處理。

George Floyd被殺一事，在美國引起激烈迴響外，不少球星紛紛開腔譴責警察濫暴，並希望大家一同對抗種族歧視。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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查頓辛祖、及阿舒拉夫（Achraf Hakimi）入球慶祝時，都拉起上衣展示「Justice for George Floyd」的標語，兩人都被罰黃牌。

利物浦眾將單膝下跪 普巴拉舒福特向歧視說不

德甲多名球員以自己方式表達自己對事件的想法。（Getty Images）

德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：

史浩克04的美國國腳韋斯頓麥堅尼戴上寫上相同字句的隊長臂章，慕遜加柏的箭頭馬古斯柏林建功後單膝跪地。為科隆攻入其中一球的莫迪斯迪，在慶祝時向鏡頭展示手背及手掌的手勢，再度悼念George Floyd並聲援當地的行動。

FIFA於2014年立例，球員不得在裝備上展示任何「政治、宗教或個人標語、口號或圖像」，德國足總方面表明將成立小組調查此事，一旦被判違規，可能被判罰款或停賽。

查頓辛祖完成帽子戲法後展示「Justice for George Floyd」標語。（Getty Images）

不過，立例的FIFA周二於聲明中表示「完全理解George Floyd的悲劇令到瑪少球員都有很深的感受及憂慮」，亦希望各國足總及賽會以「常理（Common sense）」處理今次事件。

FIFA強調一直致力平權，絕對反對種族主義及歧視行為，近期亦加強了針對處分歧視行為的條例，會繼續盡力杜絕歧視行為。